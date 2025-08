Bruna Marquezine chega aos 30 anos; Atriz começou carreira ainda quando criança

Nesta segunda-feira, 4, Bruna Marquezine celebra 30 anos de idade e mais de duas décadas de carreira; Relembre a trajetória da atriz

Nesta segunda-feira, 4, Bruna Marquezine chega aos 30 anos. Atriz brasileira de renome e estrela internacional, possui uma trajetória repleta de projetos marcantes que se iniciaram ainda na infância.

Carreira de Sucessos

A estreia de Bruna Marquezine na televisão brasileira ocorreu em 2003, com apenas 8 anos. A atriz fez parte do elenco de Mulheres Apaixonadas como Saleta, uma menina doce e inteligente que vive com a mãe, Fernanda, interpretada por Vanessa Gerbelli. Ao longo da trama, descobre-se que a garota é filha de Téo (Tony Ramos), que não sabia da sua existência.

Seguiu carreira na telenovela de Manoel Carlos, Em Família, que estreou em 2014. Na trama, Bruna interpretou duas gerações de personagens, a versão adolescente de Helena e depois, a filha Luiza na fase adulta. A atuação dupla rendeu um reconhecimento nacional pela profundidade emocional e versatilidade da atriz.

Já em 2015, Bruna foi protagonista de I Love Paraisópolis, novela das sete da TV Globo. No projeto, a atriz deu vida à jovem Mari, moradora da comunidade de Paraisópolis que sonha em mudar de vida ao lado da amiga Danda (Tatá Werneck).

Após o sucesso de I Love Paraisópolis, Bruna viveu sua primeira vilã da carreira. Em 2018, interpretou a rainha Catarina de Lurton em Deus Salve o Rei. Descrita como uma mulher forte e ambiciosa, sua personagem entra em conflito com Amália (Marina Ruy Barbosa), rainha rival de outro reino.

Em 2022, Bruna teve sua estreia nos streamings como Liz Lobato em Maldivas. Na trama, ela interpreta uma mulher misteriosa que chega ao condomínio Maldivas para investigar a morte de sua mãe.

Foi apenas em 2023 que Bruna teve sua estreia em Hollywood. A atriz participou do longa-metragem Besouro Azul da DC Comics, onde interpretou Jenny Kord, funcionária da empresa Kord e responsável pelo início da história de super-herói de Jaime Reyes (Xolo Maridueña).

Em novembro de 2024, protagonizou e codirigiu o sucesso da Disney+, Amor da Minha Vida. Na série, Bruna dá vida à Bia, uma atriz em crise existencial que vive uma relação de amizade profunda com Victor (Sérgio Malheiros). Ambientado em Brasília, o programa se tornou febre nacional e foi renovado para segunda temporada em 2025.

