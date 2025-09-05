CARAS Brasil
  Bruna Hamú abandona carreira de atriz para ser pastora evangélica
Atualidades / Mudança!

Bruna Hamú abandona carreira de atriz para ser pastora evangélica

Ex-atriz global, Bruna Hamú abandona carreira nas novelas para seguir como pastora na igreja evangélica; ela foi protagonista de 'Malhação'

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
Publicado em 05/09/2025, às 08h14

Bruna Hamú se torna pastora evangélica
Bruna Hamú se torna pastora evangélica - Reprodução/Instagram

Aos 35 anos, Bruna Hamú largou a carreira de atriz para seguir no caminho religioso como pastora de igreja evangélica. A moça, que foi protagonista de Malhação: Sonhos, alegou que muitos enredos iam contra seus príncipios, por isso, resolveu largar a profissão.

Longe das telinhas desde 2019, quando apareceu na trama das nove de Walcyr Carrasco, A Dona do Pedaço, Bruna Hamú agora lidera dois ministérios da Zion Church, no interior de São Paulo. A ex-atriz trabalha ao lado do marido, Leo Feltrim.

“Sempre fui evangélica-cristã, mas, quando me converti de verdade e comecei a jejuar, falei: ‘Deus, não consigo continuar’. As pessoas sabiam que eu era evangélica-cristã, mas eu vivia no mundo, convivia com as pessoas e ia a festas”, disse Bruna em entrevista concedida ao HUB Podcast.

 “Quando terminei de gravar ‘A Dona do Pedaço’, falei para Deus que sentia que não conseguiria voltar. Passei o ano de 2020 inteiro falando que não voltaria nunca mais a atuar”, declarou sobre sua última aparição nas novelas.

“Novelas e filmes têm cenas que são contrárias aos princípios do Senhor. Por mais que seja um personagem, sou eu dando o meu aval através da personagem. Não sinto que, agora, consigo voltar a atuar. Naquela época, não conseguia mais pensar em voltar a atuar. Hoje, o ministério é a minha vida. Gosto muito de atuar, mas só voltaria se tivesse uma palavra de Deus”, finalizou a artista.

No início de sua carreira, Bruna foi uma das protagonistas da novela Malhação Sonhos (2014), interpretando a personagem Bianca, que fazia par romântico com Duca, vivido por Arthur Aguiar. Ela também participou de A Lei do Amor (2017), mas deixou o elenco do folhetim ao descobrir a primeira gestação.

A ex-atriz é mãe de Júlio, de nove anos, de uma relação anterior. Do casamento atual, ela tem Joaquim, que fará um ano, e está grávida de seu segundo bebê com Leo Feltrim. A pastora e o esposo estão casados desde dezembro de 2022.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Bruna Hamú

