Bruna Biancardi treina e exibe barrigão da gravidez

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi mostrou seu treino na academia e fez questão de exibir o seu barrigão da segunda gravidez

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar. O casal já tem Mavie, de um ano.

Mesmo com a gestação avançada, Bruna faz questão de se manter ativa. Nesta segunda-feira, 10, a famosa mostrou um vídeo em que aparece caminhando na esteira.

Com uma roupa de treino na cor vermelha, Bruna fez questão de dar um close no barrigão da gravidez. Além de Mavie e Mel, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Surpresa

No Dia das Mulheres, no sábado, 8, Neymar Jr. não deixou de homenagear suas mulheres. Na rede social, o jogador de futebol compartilhou uma foto de Bruna Biancardi, grávida da segunda filha deles, Mel, e segurando Mavie, de um ano, no colo.

No registro, a influenciadora digital e a pequena apareceram com flores. O atleta então colocou um coração para demonstrar seu amor por elas. Em seus stories, a mamãe de duas meninas então postou a cartinha que recebeu do companheiro.

"Minhas três princesas, Bruna, Mavie e Mel... Um feliz Dia das Mulheres. Amo muito vocês", escreveu o craque e assinou seu nome. Em seguida, Bruna Biancardi ainda publicou um clique de Mavie no helicóptero com uma flor nas mãos e se divertindo.

Ainda nos últimos dias, a eleita do jogador do Santos mostrou como está sua barriga. Grávida pela segunda vez dele, a influencer posou de biquíni e colocou o barrigão para jogo. É bom lembrar que, além de Mavie e da caçula, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de oito meses, frutos de relacionamentos anteriores.

