Bruna Biancardi revela se planeja terceiro filho com Neymar Jr

Grávida da segunda filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi contou se o casal planeja a vinda de mais um herdeiro após a chegada da caçula

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital abriu o coração e revelou se o casal deseja aumentar ainda mais a família após o nascimento da caçula.

Em entrevista ao 'PodDelas’, Bruna contou que ela e Neymar já conversaram sobre a vinda de um terceiro herdeiro e, de acordo com a famosa, isso não deve demorar para acontecer . A companheira do atleta ainda ressaltou o desejo de ter mais um filho faz parte de ambos.

" A gente fala de ter três filhos, mas não sei, né? Vamos ver. Ter três filhos juntos, porque ele já tem outros filhos. Nunca se sabe, vamos ver", declarou ela. Além de Mel e Mavie, primogênita do casal, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de quase 1, frutos de antigas relações.

" Mas eu não quero dar um grande espaço de tempo entre um e outro porque senão você perde realmente a coragem. Melhor emendar ", explicou Bruna Biancardi, por fim. Ainda durante o bate-papo no programa, a influenciadora digital abordou sua experiência na maternidade e os aprendizados das duas gestações.

O episódio completo com Bruna Biancardi no quadro 'Maternidelas', do PodDelas, vai ao ar nesta sexta-feira, 16, no canal oficial do programa no YouTube.

O barrigão de grávida de Bruna Biancardi

À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilhou com o público alguns registros de um ensaio fotográfico encantador feito ao lado de Mavie, primogênita do casal.

Esbanjando alegria, as duas foram clicadas usando looks semelhantes: calça jeans e blusa branca. Em uma das imagens, Mavie aparece acariciando o barrigão de grávida da mamãe, que está crescendo mais a cada dia.

"Minhas meninas", declarou Bruna na legenda da postagem. A sequência de cliques rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à influenciadora e as duas bebês; confira as fotos!

