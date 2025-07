Bruna Biancardi retorna ao trabalho menos de duas semanas após parto

Influenciadora Bruna Biancardi compartilhou momento de trabalho em suas redes sociais; ela é mãe de Mel e Mavie, frutos do relacionamento com Neymar

Bruna Biancardi, de 31 anos, anunciou nesta quarta-feira, 16, que está de volta ao trabalho apenas 11 dias após o nascimento de sua filha mais nova, Mel, fruto do relacionamento com Neymar. A influenciadora digital usou o Instagram para compartilhar um registro em que aparece participando de uma reunião.

“Meeting time”, escreveu na legenda, usando o termo em inglês para “hora da reunião”. A retomada rápida da rotina profissional surpreendeu internautas nas redes sociais, considerando o curto intervalo entre o parto e o retorno às atividades.

Reprodução/Instagram

Mel nasceu no dia 5 de julho, no Hospital São Luiz Star, localizado em São Paulo. A bebê é a segunda filha do casal. A primogênita, Mavie, tem 1 ano e 8 meses.

Família aparece unida nas redes sociais

Na terça-feira, 15, Bruna publicou uma imagem ao lado de Neymar e das duas filhas, em um momento íntimo e descontraído. A legenda dizia apenas: “Nós”, acompanhada de um emoji de coração. Ela também mostrou o irmão mais velho das meninas, Davi Lucca, segurando Mel no colo.

Reprodução/Instagram

A irmã de Bruna, Bianca Biancardi, também publicou uma foto de Mavie segurando a irmã recém-nascida no colo com o apoio de um adulto. A imagem mostra a menina tocando suavemente o nariz da irmãzinha.

Além dessa foto, Bianca também publicou um registro da bebê dormindo na companhia dos cachorrinhos de estimação da casa. Enquanto outra foto mostra Mavie brincando de boneca próximo da irmã mais nova, que está no carrinho. "Primeira semana com nossa abelhinha e nossa adolescente", escreveu a tia.

Reprodução/Instagram

Além de Mavie e Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com Carol Dantas. E também de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.

