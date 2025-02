Bruna Biancardi pede ajuda para denunciar internauta: 'Falei que iria expor'

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi voltou às redes sociais nesta terça-feira, 25, para denunciar uma situação delicada

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi voltou às redes sociais nesta terça-feira, 25, para expor uma situação delicada. Em uma publicação, ela pediu ajuda dos fãs para denunciar uma internauta que proferiu ofensas de cunho racista e contou que já avisou seus advogados sobre a situação.

"Preciso da ajuda de vocês. Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui? Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem por favor", pediu ela, que mostrou como os fãs podem reportar o caso para a rede social.

Stories de Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Desabafo de Bruna Biancardi

Recentemente, Bruna Biancardi desabafou sobre as mensagens de ódio que vem recebendo na internet. Mãe de Mavie, de um ano, e grávida de sua segunda filha com o jogador Neymar Jr, ela contou que as pequenas, assim como seus enteados, têm sido alvos de ataques.

"Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Eu não estou falando sobre ataques a mim. Sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga)", iniciou ela.

"Isso já passou de todos os limites! Não é normal, é cruel. Parem de criar rivalidade, competição, comparações... Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas. Quem sabe assim os criminosos parem", encerrou ela.

A modelo Amanda Kimberlly, que é a mãe de Helena, uma das filhas de Neymar Jr, também se pronunciou sobre os ataques que a família recebe na internet. Veja o que ela disse

Leia também: Bruna Biancardi desabafa e faz apelo: 'É horrível e chega a ser nojento'