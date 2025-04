Bruna Biancardi mostra prévia do enxoval de Mel, sua segunda filha com Neymar

A influencer Bruna Biancardi está nos Estados Unidos fazendo compras para Mel em uma viagem só com mulheres; entre elas a sua mãe, Telma, e a irmã, Bianca

Grávida, a influencer Bruna Biancardi, de 31 anos, está nos Estados Unidos fazendo compras para o enxoval de Mel, a sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr. A mãe da Mavie, de um ano e seis meses, está acompanhada de sua mãe, Telma Fonseca, a irmã, Bianca Biancardi, a cunhada, Rafaella Santos, além de amigas.

Nesta sexta-feira, 25, inclusive, Bruna mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um clique de uma das lojas visitadas no dia de compras. Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13, com Carol Dantas, e Helena, de nove meses, com Amanda Kimberlly.

Confira:

Bruna Biancardi mostra 'spoiler' do enxoval de sua segunda filha com Neymar, Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Em agosto de 2023, Bruna, na época grávida de Mavie, comprou o enxoval da menina em Paris, França, acompanhada da irmã. Na época, Bruna comentou nas redes sociais sobre a rotina intensa de compras na capital francesa.

Algumas peças, inclusive, foram compradas no Brasil, e chamaram atenção, na época, pelos preços acessíveis. como uma blusa de R$ 35.

“Nem apareci aqui hoje. A Bianca chegou do aeroporto e a gente já saiu para bater perna porque temos pouquíssimos dias aqui em Paris”, contou Bruna na época.

Bruna Biancardi mostra nova atitude da filha Mavie: 'Querendo'



Na última quarta-feira, 23, Bruna Biancardi decidiu mostrar um momento encantador da filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar.

No vídeo, a pequena surgiu com um look todo rosa tentando colocar um chinelo da mãe. Após conseguir, Mavie saiu andando desengonçada com o sapato bem maior do que ela.

"Querendo usar meus sapatos já", divertiu-se Bruna. Confira!

Leia também: Bruna Biancardi rebate crítica para sua decoração de Páscoa: ‘Respeitar'