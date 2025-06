Bruna Biancardi mostra momentos de lazer em família: 'Dias maravilhosos'

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores ao abrir o álbum de fotos de momentos de lazer em família

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 26, ao compartilhar alguns momentos em família no Rio de Janeiro.

A influenciadora digital chamou a atenção ao posar ao lado de Neymar Jr, da primeira filha deles, Mavie, de um aninho, e também de alguns amigos. Além disso, Biancardi exibiu seu barrigão de grávida. Ela está à espera de sua segunda filha, que se chamará Mel.

"Só pra deixar registrado no feed um pouquinho dos dias maravilhosos que vivemos no Rio Janeiro", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Mavie perfeita, rainha, diva e proprietária do Brasil", disse uma seguidora. "A mamãe mais linda do ano", afirmou outra. "Maviezinha sendo muito feliz", comentou uma fã.

Bruna também mostrou o quarto de Mavie na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na imagem postada nas redes sociais, é possível notar a decoração da parede onde fica a cama de menina com um painel aveludado em tom marrom. Além disso, o local ainda conta com a inicial do nome da menina em dourado, um mosquiteiro e um papel de parede xadrez, deixando o cômodo mais aconchegante.

Confira:

Bruna Biancardi revela como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus fãs ao mostrar como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez. Pouco tempo antes do nascimento da segunda filha, Mel, ela revelou que contou da gestação para o marido de um jeito discreto e intimista.

Bruna contou para Neymar em um momento do casal no quarto. Os dois estavam deitados na cama com a filha, Mavie, quando Bruna deu o teste positivo de gravidez para a menina, que entregou para o pai.

Neymar foi surpreendido pelo teste. "Sério? Sério mesmo? Está grávida?", disse ele, que logo encheu a esposa de beijos e carinhos. Inclusive, o atleta chorou de emoção. "Filha, o papai está chorando. Fala para ele: Papai, você está pronto para mais uma Maviezinha?", afirmou ela. E ele comemorou: "Estou muito feliz". Confira!

