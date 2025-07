Bruna Biancardi mostra a brinquedoteca com mini cidade das filhas

A influencer Bruna Biancardi faz tour 360º pela brinquedoteca sofisticada das filhas, Mel e Mavie, na mansão de Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao mostrar os detalhes da decoração da brinquedoteca das filhas, Mavie e Mel, frutos do casamento com Neymar Jr. Grávida da segunda filha, ela mostrou que o espaço já está pronto para receber as brincadeiras das herdeiras.

A brinquedoteca foi decorada com uma mini cidade, uma casinha com escorregador, piscina de bolinhas, carro de sorvete e área de TV. Nas redes sociais, ela fez um tour 360º para mostrar cada cantinho do espaço, que ficou com estilo lúdico para encantar as crianças.

Como Neymar Jr descobriu a gravidez de Bruna Biancardi?

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus fãs ao mostrar como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez. Pouco tempo antes do nascimento da segunda filha, Mel, ela revelou que contou da gestação para o marido de um jeito discreto e intimista.

Bruna contou para Neymar em um momento do casal no quarto. Os dois estavam deitados na cama com a filha, Mavie, quando Bruna deu o teste positivo de gravidez para a menina, que entregou para o pai.

Neymar foi surpreendido pelo teste. "Sério? Sério mesmo? Está grávida?”, disse ele, que logo encheu a esposa de beijos e carinhos. Inclusive, o atleta chorou de emoção. "Filha, o papai está chorando. Fala para ele: Papai, você está pronto para mais uma Maviezinha?”, afirmou ela. E ele comemorou: "Estou muito feliz”.

Além de Mavie e Mel, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca e Helena.

