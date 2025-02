Bruna Biancardi expõe registros do arquivo pessoal de Neymar: 'A carinha'

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou registros do arquivo pessoal do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para compartilhar alguns registros do arquivo pessoal do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Durante um passeio pelo acervo do Camisa 10, ela mostrou lembranças da trajetória do craque.

Na publicação, Biancardi compartilhou uma foto de Neymar ainda criança, com uma expressão semelhante à de sua filha Mavie, de 1 ano. "A carinha igual a Mavie faz", comparou ela. Em outro registro, ela mostrou um caderno estampado com a imagem de Neymar na capa, e o craque também apareceu segurando um bloquinho com seu próprio rosto. "Gente", escreveu ela, que adicionou emojis de riso.

Veja os cliques compartilhados:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

Mansão de Neymar

Após assinar com o Santos e voltar ao Brasil, o jogador de futebol Neymar Jr está morando em uma mansão na Baixada Santista, litoral de São Paulo, junto com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano. O imóvel foi adquirido de um empresário, que revelou detalhes da negociação.

De acordo com o empresário do ramo imobiliário, Luiz Moura, a proposta feita por Neymar para comprar suas duas casas no condominínio foi "irrecusável!". Em entrevista ao portal GShow, ele contou que seu empreendimento foi construído em 2021 e vendido pela quantia de mais R$ 50 milhões, à vista, em uma transação que demorou cerca de 10 dias.

A casa, que não estava à venda, foi negociada por videochamadas. "Não estávamos pensando em vender. A proposta mexeu comigo. Foi muito boa, aí saí de lá. Vendi. Foi irrecusável!", contou. "A proposta foi justa. Era realmente o que valia pelo investimento feito nela. Viviam três famílias ali. Já tenho outros imóveis (para morar)", completou. Leia mais!

Leia também: Bruna Biancardi revela detalhes de sua nova mansão com Neymar