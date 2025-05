Bruna Biancardi encanta internautas ao revelar nova decoração na casa

A influenciadora Bruna Biancardi apresenta aos seguidores a nova decoração de um cantinho especial em sua casa; confira!

Nesta terça-feira, 27, Bruna Biancardi, de 31 anos, usou as redes sociais para mostrar uma nova decoração na casa. A influenciadora encheu a geladeira de memórias, com diversas fotos da família, o que trouxe ainda mais cor e afeto ao ambiente.

Na imagem publicada nos stories, a influenciadora exibiu a geladeira decorada com vários registros ao lado da filha, Mavie, de 1 ano, além de fotos com Neymar Jr. Também aparecem cliques feitos durante a gestação e momentos em família com Davi Lucca.

Bruna Biancardi está grávida de sua segunda filha com Neymar Jr., que se chamará Mel. Eles já são pais de Mavie, de um ano. Além das meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, fruto de sua relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira a geladeira decorada com as fotos:

Bruna Biancardi decora geladeira com fotos - Foto: Reprodução/Instagram

Fotos em família

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais na noite da última quarta-feira, 21, ao compartilhar um ensaio fotográfico que realizou em família.

À espera de Mel, a influenciadora digital exibiu o barrigão de grávida ao posar sorridente ao lado do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, e da primeira filha deles, Mavie, de um aninho. Para os registros, os três surgiram combinando os looks: camisa branca e calça jeans.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios. "Que família mais linda. Eu amo", disse a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Para tudo, que fotos lindas", se derreteu uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Eu torci tanto por essa família linda. Que Deus continue abençoando vocês!", falou uma fã. "A Mavie é tão linda, a mel vai ser a cara da irmãzinha dela", comentou mais uma. Confira!

Leia também: Bruna Biancardi e Mavie surgem juntas no Instituto Neymar Jr.; veja fotos