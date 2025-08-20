CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bruna Biancardi compartilha reflexão após polêmica com Amanda Kimberlly
Atualidades / Reflexão

Bruna Biancardi compartilha reflexão após polêmica com Amanda Kimberlly

Bruna Biancardi postou uma reflexão sobre bênção após recente polêmica com Amanda Kimberlly, mãe de uma das filhas de Neymar

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 11h55

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Biancardi
Bruna Biancardi - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou esta quarta-feira, 20, com uma reflexão. Por meio das redes sociais, a esposa de Neymar Jr, que diariamente posta mensagens bíblicas em seu perfil, compartilhou uma mensagem sobre bênção e agradecimento.

"Agradeço a Deus pela bênção de mais um dia, que tudo o que está por vir seja guiado, protegido e guardado por Ele, amém!", diz a mensagem repostada por Bruna. A reflexão aconteceu cerca de um dia após uma polêmica da influenciadora com Amanda Kimberlly, mãe de uma das filhas de Neymar, se tornar pública.

Na última terça-feira, 19, a modelo usou as redes sociais para rebater o comentário de Bruna Biancardi sobre uma foto de Helena que foi apagada de seu perfil. De acordo com a esposa do jogador de futebol, o registro da menina com a irmã, Mavie, foi deletado após um pedido de Amanda.

A mãe de Helena, no entanto, explicou que não havia pedido para que Bruna apagasse a foto de sua filha, mas sim apenas para comunicá-la das próximas vezes em que fosse publicar um registro da menina. Além disso, Amanda Kimberlly mostrou algumas mensagens trocadas com a influenciadora a respeito do assunto.

Bruna Biancardi compartila reflexão - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi compartila reflexão - Reprodução/Instagram

O que Amanda Kimberlly disse para Bruna Biancardi?

Na última terça-feira, 19, Amanda Kimberlly se manifestou após Bruna Biancardi publicar e, em seguida, apagar uma foto de sua filha, Helena, ao lado da irmã, Mavie. A esposa do jogador havia explicado que retirou o registro a pedido da modelo, que agora esclareceu seu posicionamento sobre a postagem.

Em seu perfil, Amanda Kimberlly denunciou ataques de ódio direcionados a Helena e compartilhou prints das conversas que teve com Bruna Biancardi sobre o assunto: "Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela".

E complementou: "Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada"; confira mais detalhes!

Leia também: Neymar Jr ‘não aguenta mais’ o climão entre Bruna e Amanda, diz site

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

Neymar JrBruna Biancardiamanda kimberlly
Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  

Leia também

Família

Amigo de Zezé e Graciele é padrinho de Clara - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News / Reprodução / Instagram

Batizado da filha de Zezé Di Camargo e Graciele: conheça o padrinho de Clara

Família

Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Globo

Família compartilha comunicado após morte de Arlindo Cruz: 'Contamos com a compreensão'

Redes sociais

Andressa Suita - Foto: Reprodução / Instagram

Andressa Suita reposta rumores sobre Virginia e Bruna Biancardi

LUTO

Nesta quarta-feira, 20, marcam três anos desde o falecimento de Cláudia Jimenez - Foto: Reprodução/TV Globo

Cláudia Jimenez teve longa trajetória na comédia; relembre carreira

Desabafo

Vera Viel - Foto: Reprodução/Instagram

Vera Viel desabafa após nova biópsia em meio a remissão do câncer: 'Aliviada'

Saudade

Carolina Dieckmmann e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann fala sobre 1 mês da morte de Preta Gil: ‘Você está aqui’

Últimas notícias

Luciano Szafir falou sobre artrose; médico explica e alerta sobre doençaMédico alerta para doença de Luciano Szafir: 'Aumento da sensibilidade dolorosa'
Arlindo CruzFamília compartilha comunicado após morte de Arlindo Cruz: 'Contamos com a compreensão'
Maíra Cardi mostra spoiler de vestido de noiva para renovar os votosMaíra Cardi revela detalhes do vestido de noiva para renovar os votos com Thiago Nigro
Andressa SuitaAndressa Suita reposta rumores sobre Virginia e Bruna Biancardi
Bruna BiancardiBruna Biancardi compartilha reflexão após polêmica com Amanda Kimberlly
Letícia Tomazella estrelou DNA Do Crime e integra produção true crime da Prime VideoLetícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'
Tiago LeifertTiago Leifert é confirmado como apresentador do The Voice Brasil no SBT
Davi Brito em A Fazenda: Astróloga fala sobre caminhos do influenciador no reality showAstróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'
Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi revela decisão em casamento com Thiago Nigro: 'De novo'
Nesta quarta-feira, 20, marcam três anos desde o falecimento de Cláudia JimenezCláudia Jimenez teve longa trajetória na comédia; relembre carreira
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade