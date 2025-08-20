Bruna Biancardi compartilha reflexão após polêmica com Amanda Kimberlly

Bruna Biancardi postou uma reflexão sobre bênção após recente polêmica com Amanda Kimberlly, mãe de uma das filhas de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou esta quarta-feira, 20, com uma reflexão. Por meio das redes sociais, a esposa de Neymar Jr, que diariamente posta mensagens bíblicas em seu perfil, compartilhou uma mensagem sobre bênção e agradecimento.

" Agradeço a Deus pela bênção de mais um dia, que tudo o que está por vir seja guiado, protegido e guardado por Ele, amém! ", diz a mensagem repostada por Bruna. A reflexão aconteceu cerca de um dia após uma polêmica da influenciadora com Amanda Kimberlly, mãe de uma das filhas de Neymar, se tornar pública.

Na última terça-feira, 19, a modelo usou as redes sociais para rebater o comentário de Bruna Biancardi sobre uma foto de Helena que foi apagada de seu perfil. De acordo com a esposa do jogador de futebol, o registro da menina com a irmã, Mavie, foi deletado após um pedido de Amanda.

A mãe de Helena, no entanto, explicou que não havia pedido para que Bruna apagasse a foto de sua filha, mas sim apenas para comunicá-la das próximas vezes em que fosse publicar um registro da menina. Além disso, Amanda Kimberlly mostrou algumas mensagens trocadas com a influenciadora a respeito do assunto.

Bruna Biancardi compartila reflexão - Reprodução/Instagram

O que Amanda Kimberlly disse para Bruna Biancardi?

Na última terça-feira, 19, Amanda Kimberlly se manifestou após Bruna Biancardi publicar e, em seguida, apagar uma foto de sua filha, Helena, ao lado da irmã, Mavie. A esposa do jogador havia explicado que retirou o registro a pedido da modelo, que agora esclareceu seu posicionamento sobre a postagem.

Em seu perfil, Amanda Kimberlly denunciou ataques de ódio direcionados a Helena e compartilhou prints das conversas que teve com Bruna Biancardi sobre o assunto: "Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela".

E complementou: "Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada"; confira mais detalhes!

Leia também: Neymar Jr ‘não aguenta mais’ o climão entre Bruna e Amanda, diz site