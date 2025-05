Briga generalizada no Power Couple exige intervenção da produção

Após troca de farpas entre os casais, o clima esquenta no reality show e a produção é acionada para controlar a situação

Nesta quinta-feira, 15, o clima ficou tenso na mansão do Power Couple. Após a formação da DR na noite anterior, os casais Eike e Nat e Carol e Radamés protagonizaram uma intensa troca de farpas, que acabou se prolongando até a manhã de hoje. A produção do reality precisou intervir para controlar a situação.

Incomodada com a situação da noite anterior, Natália decidiu procurar Carol para esclarecer os desentendimentos. No entanto, a conversa rapidamente se transformou em uma discussão. Eike, ao perceber o tom usado por Nat com sua esposa, não gostou da abordagem e confrontou a judoca, que reagiu dizendo: "O que você faria se eu não gritasse com ela?".

A tensão aumentou quando Radamés também entrou na discussão, enquanto outros participantes tentavam acalmar os envolvidos. Em meio ao bate-boca, Eike soltou: "Quer que eu bata em você, igual você falou ontem para mim?".

Com as provocações aumentando, Júnior tentou partir para cima do marido de Carol. O clima ficou ainda mais pesado, e as ameaças fizeram com que a produção fosse acionada. A equipe do reality permaneceu no local até que a situação fosse controlada.

Confira o início do bate-boca:

ALERTA BARRACO! 🚨



Formação da DR

Na noite de quarta-feira, 14, os casais Nat e Eike, e Carol e Radamés se envolveram em uma troca de provocações que se estendeu até a manhã desta quinta, 15.

“Você acha que intimida a gente com esse olharzinho? Você não dura cinco minutos comigo, Eike”, disse a judoca provocando Nat e Eike.

“Esperou a gente ficar sem microfone e chamou para a porrada. Foi a pior coisa que aconteceu no programa até agora. Me chamaram para a porrada, falou que eu não aguento cinco minutos com ela", disse Eike para Dhomini.

