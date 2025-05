Boninho e Ana Furtado vibram com conquista da filha: 'Orgulhosos'

Celebração! O diretor de TV Boninho e a esposa, Ana Furtado, festejaram um novo ciclo na vida pessoal da filha, Isabella; veja

Ana Furtado e Boninho estão em clima de celebração! Na noite de quarta-feira, 28, a apresentadora e o diretor de TV marcaram presença na formatura da filha, Isabella Furtado, de 18 anos. A menina concluiu os estudos no ensino médio e se prepara para iniciar um novo ciclo na vida acadêmica.

Esbanjando alegria, Ana e Boninho compartilharam com os seguidores nas redes sociais um registro do momento especial. O casal ainda aproveitou para revelar que a herdeira seguirá os estudos em Nova York, na New York University (NYU) - mesma instituição onde as filhas de Claudia Raia e Sandra Annenberg se formaram recentemente.

" Querida Bella, parabéns pela sua conquista! Estamos muito orgulhosos. Agora é caminhar pela nova etapa da sua vida! Brilhe na NYU. Bora Bella, voe alto! ", escreveu Boninho na legenda do vídeo publicado. Nos comentários, diversos internautas e amigos famosos do casal deixaram mensagens carinhosas de felicitações à formatura de Isabella.

"Ahhhh que demais! Parabéns!", declarou a jornalista Michelle Barros. "Deus continue abençoando ela na sua nova jornada, parabéns pais", disse um seguidor. "Parabéns, Bella! Voe menina, voe alto", falou outro. "Parabéns, que Deus continue abençoado ela e toda sua família com muitas conquistas, vocês merecem", comentou um terceiro.

Vale lembrar que Isabella Furtado é a única filha de Ana Furtado e Boninho. O diretor de TV, por sua vez, também é pai de Pedro Oliveira, fruto de seu antigo relacionamento com Kátia D'Ávila, e Mariana Tamborindeguy, também de uma relação anterior com Narcisa Tamborindeguy.

Filha de Boninho e Ana Furtado se forma no ensino médio - Reprodução/Instagram

Os novos projetos de Ana Furtado na TV

Fora da Globo, Ana Furtado (51) vive uma fase de reinvenção e plenitude na carreira. Após encerrar um longo ciclo na TV aberta, a apresentadora abraçou novos formatos, como as premiações internacionais exibidas pela TNT e, mais recentemente, estreou no dia 3 de maio o programa de viagens O Passeio, agora exibido pelo canal de variedades TLC.

Com uma trajetória admirável na televisão brasileira, Ana tem se mostrado firme e serena ao lidar com opiniões negativas. Em entrevista à Revista CARAS, ela comentou sobre as críticas e reforçou que prefere manter o foco no que realmente importa: seu crescimento pessoal e profissional; confira o bate-papo completo com a famosa!

