Bomtalvão bate de frente com a seletividade alimentar e impacta pessoas: 'Não é frescura'

A combinação inusitada de comida e humor levou Bomtalvão (26) ao estrelato. Na internet desde 2015, o influenciador digital, com mais de 4 milhões de seguidores apenas em uma rede social, é um dos grandes nomes que ganharam destaque nos últimos anos.

Ele investe em conteúdo humorístico, sempre trazendo situações do dia a dia enquanto prova comidas diferentes. Um efeito de explosão a cada momento selecionado do vídeo é o toque para entreter o público.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bomtalvão fala sobre como encontrou no humor a forma de trazer para o debate o tema Transtorno Alimentar Seletivo ou Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo, uma condição na qual a pessoa limita a variedade da ingestão de alimentos.

"É muito visto como frescura na alimentação, falam: 'Ai como que é fresco'. Depois que eu comecei a postar na internet sobre isso, as buscas no Google aumentaram, as pessoas buscaram informação, as pessoas começaram a ser diagnosticadas porque entendiam que o que elas tinham não é frescura", afirma.

Vencedor do TikTok Awards de Melhor Criador de 2024, ele passou a falar sobre autismo através dos seus vídeos após impactar positivamente um fã. Lucas, um garotinho de Praia Grande (SP) que possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontrou no formato criado por Bomtalvão um jeito divertido de provar alimentos e se entreter.

"Isso me deixa muito feliz, muito grato, e graças a essa minha restrição eu ganhei esse prêmio e pra mim é muito surreal mesmo, eu tô muito feliz. Em relação às crianças autistas, todo mundo que está me acompanhando, é muito bonito mesmo ver que o meu conteúdo atinge não só criança, mas também adulto, adolescente, pessoas mais velhas e todo mundo de várias idades", conta,

"Muitas pessoas passam pela mesma coisa que eu faço, então eu sempre me senti muito sozinho e depois dos vídeos eu vi que realmente as barreiras foram quebradas, sabe? Então a gente se uniu como comunidade e é muito bonito", conclui o influenciador.

