Boletim médico detalha noite de José Leonardo no hospital antes de receber alta

O filho da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 5, após ser internado com bronquiolite

José Leonardo Fonseca, de quase seis meses de vida, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 5, após ser internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista , no Rio de Janeiro, para tratar da bronquiolite. O boletim médico emitido pela unidade de saúde divulga o quadro de saúde do filho da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe e detalha a noite dele antes de deixar o hospital .

"Rio de Janeiro, 05 de março de 2025 - O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa apresenta ótima evolução clínica, passou bem a noite, sem necessidade de oxigênio suplementar, conseguindo se alimentar normalmente, com excelente resposta ao tratamento. Diante do quadro, receberá alta hospitalar hoje.", diz.

José Leonardo estava internado desde o sábado, 1, e teve alta nesta manhã. Virginia fez um desabafo sobre a situação, comemorou a recuperação do pequeno e agradeceu aos funcionários do hospital.

"Foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso. Quando cheguei no hospital, eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa. As coisas fugiram do meu controle, e eu ainda não sei lidar com isso (estou na terapia, e se Deus quiser logo, logo vou conseguir)", disse.

Virginia Fonseca mostra surpresa das filhas para o irmão após alta hospitalar

Na tarde desta quarta-feira, 5, Virginia Fonseca mostrou para os seus mais de 50 milhões de seguidores a recepção das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, para a chegada do irmão, José Leonardo, em casa.

A influenciadora digital mostrou uma mesa cheia de doces e com alguns personagens e bexigas coloridas decorando. Além disso, as meninas posaram sorridentes ao lado de uma lousa com a frase: 'Seja bem-vindo, José Leonardo'. "A surpresa que elas prepararam para José", se derreteu. Confira!

Leia também: Virginia Fonseca agradece carinho em meio à internação do filho