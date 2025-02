Bispa da Assembleia de Deus no Brás morre aos 52 anos

Morte da líder evangélica comove o universo do gospel neste final de semana. A bispa Keila Ferreira morreu aos 52 anos

A bispa Keila Ferreira, que era líder da Assembleia de Deus no Brás, faleceu no sábado, 1º, aos 52 anos de idade. De acordo com o site G1, a causa da morte dela não foi divulgada publicamente.

A religiosa era casada com o bispo Samuel Ferreira há mais de 30 anos e era mãe de dois filhos, que também seguiam na vida religiosa: o pastor Manoel Ferreira Neto e a evangelista Marinna Ferreira.

Keila era conhecida nacionalmente por participar da Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional, Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo e o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social.

A morte dela foi lamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma nota nas redes sociais. “É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da bispa Keila Ferreira, uma das principais lideranças da Assembleia de Deus do Brás. Esposa do bispo Samuel Ferreira, sua partida precoce é sentida não apenas pela família, mas por toda a comunidade, a que tanto se dedicou. Importante liderança das mulheres, a bispa Keila era uma referência de fé inabalável e amor genuíno ao próximo. Sua vida foi marcada pelo compromisso incansável em servir, inspirando muitos com seu exemplo e ensinamentos. Neste momento tão doloroso, elevo minhas orações a Deus, pedindo que ele proporcione conforto, força e consolo à família Ferreira, à Igreja e a todos os amigos que estão sofrendo com essa perna inesperada. Que a memória da bispa Keila seja um exemplo vivo para todos”, disse ele.

Bebê de influencer morre pouco depois do parto

A influencer Ruby Natalie, que participou do reality First Dates, anunciou a morte de seu filho recém-nascido, Romeo. Nas redes sociais, ela postou uma foto com o bebê no colo ainda na maternidade nesta semana e lamentou a partida precoce dele.

Na legenda, a mãe falou sobre a dor de perdê-lo tão cedo. "Nosso querido e doce menino Romeo Civzelis. Estamos sentados aqui com um útero vazio, um berço vazio em casa e um coração partido. Suas asas estavam prontas, mas nossos corações não. Descanse em paz, meu anjo menino Romeo", disse ela.

E completou: "Nunca compreenderei o que aconteceu. Nós o vestimos, o seguramos, o beijamos e dissemos o quanto o amávamos. Mamãe e papai te amam TANTO, meu querido "nos encontraremos novamente, não sei onde, não sei quando, mas sei que nos encontraremos novamente, em algum dia ensolarado". Obrigada ao meu maravilhoso noivo e mãe por estarem ao meu lado".

No entanto, ela não revelou a causa da morte do filho.