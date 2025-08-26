Bilionário da agroindústria discute sucessão familiar em primeira entrevista para brasileiro

CARAS Brasil
Um dos principais nomes da agroindústria norte-americana, Harry Stine construiu um patrimônio de quase US$10 bilhões (aproximadamente R$50 bilhões) ao longo de uma trajetória dedicada exclusivamente para o cultivo e exportação de suas plantações. O segredo de seu sucesso e os planos para sua sucessão à frente da empresa Stine Seeds são alguns dos pontos principais do bate-papo do bilionário com o criador de conteúdo brasileiro Lorenzo Roos, o primeiro a entrevistar o magnata norte americano.

Natural do município de Não-me-Toque (RS), há 280km da capital Porto Alegre, Roos encontrou Stine após sua participação na Farm Progress Show, principal feira de agronegócio dos Estados Unidos. Embaixador da AgroBravo, responsável por estabelecer conexões com o mundo agro, o gaúcho foi recebido pelo magnata em uma de suas fazendas, onde pôde conhecer um pouco do processo genético da Stine.

“Foi um prazer imenso conhecê-lo e, mais importante, poder testemunhar a humildade e o conhecimento que ele tem. Aos 83 anos de idade, o Stine é uma figura fascinante que mesmo depois de tanto tempo ainda tem muito amor por todo esse universo do agronegócio. Aprendi muito com ele”, declarou o gaúcho formado em agronomia.

Com 370 mil seguidores no Instagram, onde mostra o dia a dia de sua função como engenheiro agrônomo na fazenda de sua família com foco na produção de sementes de soja, milho, trigo e aveia, Lorenzo Roos mistura informações técnicas com a visão apaixonada pelo universo da agricultura. É o primeiro e único influenciador do mundo agro no Brasil, além de dividir seu tempo com palestras nas quais aborda os desafios e superações do universo agrônomo.

O meu trabalho é sempre fazer com que as pessoas sintam a sinceridade e o amor que carrego nessa tradição familiar. E acredito que o Stine tenha sentido isso. Nós dividimos a paixão pelo ofício”, finaliza.

