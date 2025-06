Bicho enorme invade mansão de Virginia Fonseca: 'É bravo'

Mansão de Virginia Fonseca é invadida por bicho enorme e influenciadora grava momento assustador com a família no local; veja

A mansão de Virginia Fonseca em Goiânia foi invadida por um bicho grande. Nesta segunda-feira, 23, a influenciadora digital mostrou o momento que chegou uma equipe especializada em sua casa para capturar o animal.

Na área externa da residência, perto do parquinho dos filhos, uma espécie de lagarto foi encontrado. O bicho então foi deixado fechado em uma parte do quintal até os profissionais chegarem para resgatá-lo.

Durante o resgate, Virginia Fonseca gravou como o animal estava irritado e estranhando a movimentação. As filhas, Maria Alice e Maria Flor, ficaram longe e gritando com medo. "Vixi, o bicho é bravo", escreveu a famosa ao exibir o momento tenso em seu lar.

Em agosto do ano passado, logo após se mudar com a família para sua nova mansão em Goiânia, Virginia Fonseca compartilhou que cobras estavam aparecendo no local. A casa de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, teve onças encontradas.

Mãe de Virginia se pronuncia sobre 'ter deixado' dívidas no nome da filha

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, explicou-se para a filha após elas descobrirem dívidas de um imóvel em Londrina, no Paraná. Depois da empresária saber que as notícias sobre ter seus bens penhorados é verdade, a ex-sogra de Zé Felipe mandou uma mensagem para a herdeira.

Em vídeos em seus stories, a influenciadora digital explicou e confirmou que estava com dívidas em um imóvel que havia dado para a mãe cuidar e ficar com os lucros. Virginia Fonseca então brincou sobre Margareth Serrão estar dando trabalho.

"Alguém mais está tendo dificuldade em criar sua mãe? A mulher não escuta", postou a famosa. Em resposta, a mãe se explicou. "Beleza, fez bem, a culpa foi e não foi minha, a imobiliária nunca me passou isso e eu eu fiquei tranquila" , comentou que deixou a responsabilidade com a imobiliária responsável. Saiba mais aqui!

