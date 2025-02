Bianca DellaFancy alça novos voos na carreira e quebra barreiras: 'Para isso que a arte serve'

Em entrevista à CARAS Brasil, a drag queen Bianca DellaFancy analisa as conquistas ao longo da carreira e levanta bandeira sobre representatividade

Bianca DellaFancy, persona drag queen do multiartista Felippe Souza (34) está em contagem regressiva para o Baile da Vogue 2025, evento que inaugura o Carnaval com grande estilo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista faz um balanço do atual momento da carreira e reforça importância da arte.

DellaFancy já era bastante conhecida por sua arte, mas foi no ano passado, com a participação na novela Renascer, que ela furou a bolha e ganhou ainda mais destaque ao levar a arte drag para o horário nobre da TV. Uma experiência celebrada e ela reforça que aguarda novos convites.

"Eu estou muito ansiosa para contracenar novamente. Globo, estou esperando o convite! Estou esperando mais convites para atuar, porque foi muito incrível. Aprendi muita coisa. Foi muito importante para mim enquanto ser humano e enquanto artista. Conheci muita gente incrível, contracenei com muita gente maravilhosa, verdadeiros ícones da dramaturgia brasileira e internacional também! Então foi incrível, não tenho palavras para descrever o quão maravilhoso foi!", declara.

Abaixo, Bianca DellaFancy, considerada um ícone fashion, adianta os detalhes de sua participação no Baile da Vogue 2025, que acontecerá no sábado, 22, fala sobre relação com a moda, exalta importância da arte e adianta sobre a nova temporada do DellaMake.

Bianca, poderia dar mais detalhes de sua participação no Baile da Vogue 2025?

Mais um ano que fui convidada, estou muito feliz, muito lisonjeada. O Baile da Vogue já faz parte da minha vida e da minha carreira também. Todo ano eu sempre faço o possível para entregar o melhor e para tocar as pessoas de alguma forma, acho que é para isso que a arte serve. A arte contribui para a gente acessar a nossa humanidade e para olharmos para a vida com mais beleza, com mais leveza. Então, o Baile da Vogue é muito mais do que um evento. Vocês podem esperar por aclamação! Aclamação! E eu diria que um resgate muito importante para a cultura desse país.

Qual é a sua relação com a moda?

É desde os primórdios da minha vida, quando eu me entendi como um homem homossexual. E na época eu era apenas um garoto, um pré-adolescente. E a moda sempre esteve presente como uma forma de expressão. Antes mesmo de ser drag queen, antes de me entender enquanto artista, eu já utilizava da moda para me expressar. Desde sempre eu usei a moda para me expressar. E hoje em dia, continuo usando a moda para isso e para ser uma ponte, à serviço da minha arte, para que as pessoas possam me ver e entender quem sou eu, o que eu quero passar. A moda decora muito bem as minhas palavras e decora muito bem tudo aquilo que me proponho a ser.

Sobre Renascer, qual a importância de levar arte drag à TV?

É sempre muito importante a gente desmistificar muita coisa e ressignificar muita coisa para pessoas que, muitas vezes, não têm contato com a arte drag e já vêm cheios de preconceitos a respeito do que a gente faz. Existe muita gente que ainda não conhece, não sabe, confunde e estamos aqui para desconfundir, para esclarecer.

E quais as novidades na carreira?

Uma das principais é o DellaMake, né? DellaMake é um dos meus principais quadros. É meu queridinho, meu xodó, meu carro-chefe. Eu estou muito ansiosa e muito animada por tanta gente pedir a volta do DellaMake, já que não tivemos ano passado e eu não podia deixar de ouvir as pessoas que me amam, me acompanham e que estão comigo desde o comecinho. O DellaMake já tem 5, 6 anos, então, vai ser muito especial retornar esse ano com esse quadro.

