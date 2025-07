Bianca Castanho publica vídeo com a filha e semelhança impressiona seguidores

Atriz Bianca Castanho compartilha momento em família e impressiona seguidores com aparência semelhante com a filha de 12 anos

Bianca Castanho voltou a movimentar as redes sociais ao publicar um vídeo ao lado da filha, Cecília, de 12 anos. Nas imagens, mãe e filha surgem dançando uma coreografia sincronizada, com roupas parecidas, e a semelhança física entre as duas rapidamente chamou a atenção dos fãs.

" Aproveitando que a Cecília tá de férias e viramos uma dupla imbatível nas trends ", escreveu a atriz na legenda da publicação, feita no Instagram.

O momento descontraído evidenciou não apenas o entrosamento entre mãe e filha, como também gerou uma onda de comentários sobre a aparência idêntica das duas. "Gêmeas!", reagiu uma seguidora. "A filha é a cara da Bianca", escreveu outra.

Discrição nas redes e vida em Miami

Longe das novelas desde 2016, Bianca Castanho mantém uma presença discreta nas redes sociais. Atualmente, a atriz vive em Miami, nos Estados Unidos, com o marido, Henry Canfield, e a filha. Ela se dedica a projetos de dublagem e locução, muitos deles voltados ao mercado brasileiro e internacional.

Mesmo distante da televisão, Bianca continua acompanhada por uma base fiel de fãs, que celebram os raros momentos em que compartilha sua vida pessoal. A relação próxima com a filha, inclusive, já foi destaque em outras ocasiões, especialmente por sua participação ativa na criação de Cecília e pela cumplicidade entre as duas.

Carreira marcante nas novelas

Bianca Castanho ficou conhecida do grande público por papéis marcantes na televisão, especialmente em novelas do SBT e da Record. Entre os trabalhos de maior destaque estão as protagonistas de 'Esmeralda' (2004) e 'Cristal' (2006), além de participações em 'Malhação' e 'Terra Nostra', na Globo.

Hoje, aos 46 anos, a artista concilia a vida familiar nos Estados Unidos com projetos pontuais no entretenimento, mantendo vínculos com o público brasileiro por meio de suas redes sociais.

