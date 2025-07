Bianca Andrade revela como é a divisão de contas com o namorado: 'Tudo'

A influenciadora Bianca Andrade ao lado do namorado em um restaurante e revelou uma curiosidade sobre o parceiro na hora de pagar a conta

A influenciadora Bianca Andrade está aproveitando uma viagem romântica por Londres ao lado do novo namorado, o ator e tiktoker Diego Cruz.Nos Stories do Instagram, empresária, também conhecida como Boca Rosa, mostrou momentos do casal em um restaurante e revelou uma curiosidade sobre o parceiro: ele não permite que ela pague a conta.

“Quem paga a conta?”, disse Bianca, reproduzindo uma pergunta frequente do público. Em seguida, apontou para Diego, que respondeu com bom humor: “É isso, faz parte, não faz?”

A influenciadora respondeu: "É, sou caríssima. O cabelo é caro, a maquiagem é cara... nada do que eu gasto ele gasta. Unha é caro, sobrancelha é caro, viver é caro, então o mínimo é ele pagar. Eu não pago nada, ele que paga tudo" .

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Neblina (@danielneblina)

Quem é o namorado de Bianca Andrade?

Novo namorado de Bianca Andrade, Diego Cruz é ator e influenciador digital. Atualmente, ele soma mais de 3 milhões de seguidores em uma única rede social. O artista, inclusive, atuou recentemente no remake da novela 'Elas por Elas', exibida na TV Globo em 2023.

Em recente entrevista à CARAS Digital, Diego contou que a visibilidade na internet proporcionou grandes oportunidades de mostrar todo seu talento nas telinhas. Antes de 'Elas por Elas', o famoso fez uma participação especial na novela 'Quanto Mais Vida Melhor', em 2021, onde contracenou com a atriz Elizabeth Savala.

"A minha estreia na TV foi muito marcante, porque foi a minha primeira vez em uma produção daquele porte, com aquela estrutura incrível que a Globo oferece. Somado a isso, logo de cara já ter contracenado com a Elizabeth Savala, uma referência... Eu estava um pouco tenso, mas ela foi de um carinho, de uma generosidade, de um cuidado", disse ele; confira a entrevista completa!

Leia também: Bianca Andrade fala sobre relação com o ex, Fred: 'Não é um mar de rosas'