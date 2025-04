Bianca Andrade fala sobre relação com o ex, Fred: 'Não é um mar de rosas'

A empresária Bianca Andrade mencionou o segredo de sua parceria com Fred na criação do pequeno Cris, de 3 anos, filho do ex-casal

Apesar de não serem mais um casal, Bianca Andrade e Fred Bruno possuem uma ótima relação de amizade. Pais do pequeno Cris, de 3 anos, os dois realizaram uma viagem em família recentemente e levaram o herdeiro para conhecer os parques da Disney, nos Estados Unidos.

Provando que a maturidade faz parte do dia a dia do ex-casal, Bianca e Fred sempre estão juntos com o assunto é o filho. Em entrevista à 'Quem', a influenciadora digital e empresária comentou sobre a atual relação com o apresentador do 'Globo Esporte', da TV Globo.

De acordo com a famosa, o diálogo é o grande segredo para uma parceria bem-sucedida . "Da mesma maneira que a gente educa o Cris, a gente se educa como pai e mãe. Isso não quer dizer que é um mar de rosas, sempre muito feliz", iniciou.

"Temos nossos arranca rabos, nossas desavenças. Tem coisa que ele fala que eu não concordo, mas, para além disso, tem muita cumplicidade e um objetivo em comum: nunca prejudicar o Cris com atrito nosso como pai e mãe, porque vai existir", completou Bianca Andrade.

Em seguida, a empresária explicou que a boa relação entre os dois foi acordada no momento em que eles decidiram ter um filho. "Desde quando a gente decidiu engravidar e ter o Cris, a gente falou que não importa o que for acontecer, ficar junto ou não, tem que ter um diálogo muito saudável, não pela gente, mas pelo Cris, ele é o nosso objetivo", finalizou ela.

Quando Bianca Andrade e Fred se separaram?

Bianca Andrade e Fred Bruno iniciaram o namoro em setembro de 2020, mesmo ano em que a influenciadora digital participou do Big Brother Brasil e entrou como Camarote no programa. No ano seguinte, os dois anunciaram publicamente que estavam à espera de Cris, primeiro filho do casal.

A união de Bianca e Fred, no entanto, chegou ao fim em 2022 . Apesar da separação, os dois possuem uma ótima convivência em prol do herdeiro. Sempre que podem, eles viajam juntos com Cris e não hesitam em proporcionar uma boa criação para o menino junto com os demais familiares.

