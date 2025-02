Biah Rodrigues revela o que acha mais difícil na vida de casada com Sorocaba

A influenciadora digital Biah Rodrigues respondeu sobre seu casamento com o cantor sertanejo Sorocaba. Os dois estão juntos há 6 anos

A influenciadora digital Biah Rodrigues abriu uma caixinha de perguntas nesta quarta-feira, 19, para interagir com seus seguidores nas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre seu casamento com o cantor sertanejo Sorocaba. Os dois estão juntos há 6 anos.

"Acho você um exemplo de mulher! O que você acha mais difícil na vida de casada?", quis saber a pessoa. "Amiga, não quero romantizar nada, até porque temos nossas diferenças, e sempre que há uma necessidade sentamos de frente um para o outro para alinhar algumas questões, discutimos e pontuamos muitas coisas para que possamos viver o mesmo propósito", iniciou ela.

"Mas quero dizer que eu amo ser casada, amo poder ter o meu marido que me cuida, me protege, que cuida da nossa família, amo ter a companhia dele para dormir, amo cuidar do meu casament o, eu amo viver a vida de casada, então "eu" não vejo nada que eu acho mais difícil. Como eu disse temos questões e diferenças que são resolvidas e isso faz parte do nosso amadurecimento como casal", completou.

Storie de Biah Rodrigues (Reprodução/Instagram)

Mais filhos?

Ainda durante a interação, ela contou se pretende aumentar a família. Ela é mãe de quatro filhos: Theo, de 4 anos, Fernanda, de 3, e dos gêmeos Zion e Angelina, de sete meses. "Eu amo ser mãe, e certamente nasci pra isso. Maternar foi um amor que eu descobri, aflorou após o primeiro filho, porque até então eu não queria ter filhos, queria focar na minha carreira etc.... Hoje estamos muito felizes com os quatro, mas também não tive coragem de 'desligar a fábrica'", declarou ela.

"Não gosto da ideia de nunca mais poder gerar. É muito pesado pra mim... bom, por enquanto seguimos assim", completou Biah Rodrigues, deixando em aberto a possibilidade da vinda de mais um bebê para aumentar a família.

