Bia Miranda toma decisão após relatar agressão do ex: 'Forte'

Amigo de Bia Miranda revelou decisão tomada pela influenciadora após episódio de agressão do ex-namorado, Samuel Sant'Anna

[Alerta gatilho: Este texto aborda assuntos delicados como violência doméstica. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180]

A influenciadora digital Bia Miranda está passando por uma situação bastante delicada em sua vida pessoal. Na última quarta-feira, 11, a jovem afirmou que foi agredida pelo ex-namorado, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. De acordo com a famosa, tudo aconteceu após ela decidir colocar um ponto final na relação.

Bia chegou a acionar a polícia e foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para realizar exames de corpo de delito. Além disso, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, também recebeu atendimento médico, que constatou fratura em uma de suas costelas.

Após a influenciadora realizar todos os trâmites legais, um amigo próximo contou que ela optou por uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O rapaz ainda ressaltou a coragem de Bia Miranda em tomar a decisão.

"Fim! Seja feita a vontade de Deus e confiamos na Justiça brasileira para fazerem o melhor. Admirando muito sua coragem no dia de hoje, amiga. Seja forte. Você tem muita gente com você. Você não é sozinha", escreveu ele na legenda da publicação.

O que aconteceu com Bia Miranda?

Bia Miranda contou aos seguidores que foi agredida por Samuel Sant'Anna na manhã de quarta-feira, 11, logo após os dois terminarem a relação. De acordo com a influenciadora, o ex-casal acabou brigando assim que retornaram de uma festa em São Paulo.

A ex-A Fazenda ainda revelou que chegou a conversar com Samuel, mas decidiu colocar de vez um ponto final no namoro. No entanto, após isso, o ex-companheiro da jovem teria entrado, contra sua vontade, no quarto de hotel onde ela estava hospedada.

"Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora", disse Bia no registro compartilhado. Em seguida, a ex-peoa contou que passou a receber ameaças de Samuel Sant'Anna. "Falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou... quase que ele conseguiu uma desgraça", relatou ela, se referindo a filha de 1 mês de vida do ex-casal.

