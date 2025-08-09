Bia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto após término conturbado

Reataram? A influenciadora Bia Miranda compartilhou uma foto romântica ao lado de Gato Preto, seu então ex-namorado, durante viagem

Ao que tudo indica, Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, estão juntos novamente! Na tarde deste sábado, 9, a influenciadora digital, que está aproveitando alguns dias na Bahia, compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do então ex-namorado em clima de romance.

Na imagem, Bia e Gato Preto aparecem abraçados enquanto a jovem registra o momento. A jovem ainda publicou um vídeo descontraído onde os dois surgem dançando uma música do cantor Matheus Fernandes.

Os dois, vale lembrar, anunciaram publicamente o fim da relação em junho deste ano. Na época, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, afirmou que havia sido agredida pelo ex-companheiro após pedir a separação.

Bia Miranda, inclusive, chegou a fazer um boletim de ocorrência contra Gato Preto, além de pedir uma medida protetiva. Recentemente, o rapaz revelou em uma conversa com os seguidores que a influenciadora foi a mulher que ele mais amou na vida.

"Foi a mulher que eu mais amei na minha vida. Eu ainda tenho um sentimento por ela, mas em uma caixinha no meu coração, não me dói mais. Amei com força porque eu encontrei uma doidinha igual eu", disse ele, na ocasião. Bia Miranda e Gato Preto são pais de Maysha, de quase 4 meses de vida.

Veja os novos registros de Bia Miranda e Gato Preto juntos:

Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram

Bia Miranda e Gato Preto - Reprodução/Instagram

Relembre o término de Bia Miranda e Gato Preto

Após um término conturbado, Bia Miranda revelou que foi vítima de agressões e ameaças por parte de Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. A influenciadora, que anunciou o fim do relacionamento em junho de 2025, contou que as agressões ocorreram após sua decisão de encerrar a relação.

Encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames, a influenciadora optou por solicitar uma medida protetiva com o objetivo de impedir qualquer tentativa de aproximação por parte de Samuel; confira mais detalhes!

Leia também: Bia Miranda fala sobre ação da polícia em sua casa: ‘Procuraram'