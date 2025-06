Bia Miranda faz teste de gravidez menos de 40 dias após o nascimento da filha

Quase 40 dias após dar à luz, Bia Miranda faz teste de gravidez. O namorado dela, Gato Preto, mostrou o momento nas redes sociais

Quase 40 dias após dar à luz Maysha, a influenciadora digital Bia Miranda fez um novo teste de gravidez. Em uma publicação nas redes sociais, o namorado dela, Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, mostrou que o casal resolveu tirar a prova com um teste de farmácia.

"Você muda de humor do nada. Isso não é normal", falou ele durante o papo com a namorada. “Vocês que são mulheres e começam a perceber… É estranho”, disse o pai de Maysha, que contou que Bia Miranda fez dois testes, mas um deles deu negativo.

Os filhos de Bia Miranda

Vale lembrar que a influenciadora é mãe de Maysha, que nasceu prematura de 33 semanas de gestação em 23 de abril de 2025. A pequena, que é fruto do relacionamento dela com Samuel Sant'Anna, estava prevista para nascer entre o final de maio e o começo de junho. Por isso, ela precisou ficar na UTI Neonatal para ganhar peso, mas, quando estava prestes a atingir sua meta, ela teve outros problemas de saúde.

A influencer relatou que a pequena teve apneia, bradicardia e infecção urinária, o que prolongou o seu período no hospital. Na última sexta-feira, 30, a pequena recebeu alta do hospital e foi para casa com os pais.

Ela também é mãe de Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação entre os dois chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento do menino. Atualmente, o pequeno mora com o pai em um condomínio no Rio de Janeiro, próximo a residência da influenciadora digital.

