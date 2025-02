Bia Miranda exibe barriguinha da segunda gravidez

Em suas redes sociais, Bia Miranda exibiu a barriguinha já saliente da segunda gestação. Ela espera uma menina, que se chamará Maysha

Em suas redes sociais, Bia Miranda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta sexta-feira, 7, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece usando um top preto, exibindo a barriguinha já saliente da segunda gravidez.

Bia espera uma menina, que se chamará Maysha e é fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. A famosa já é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Buarque.

Motivo do término

Ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV, Bia Miranda surpreendeu os seguidores na manhã de segunda-feira, 3, ao anunciar o fim de sua relação com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

Agora, em entrevista ao portal LeoDias, a famosa abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo do término da união. De acordo com Bia, a rotina foi um dos principais pontos para a decisão de colocar um ponto final no relacionamento.

"A rotina normal foi cansando, sabe? Acho que todo relacionamento tem que ter emoção e o nosso já não tinha faz tempo", declarou a jovem. Ela, que já é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto da antiga união com DJ Buarque, está à espera de Maysha, primeira filha com Gato Preto.

O agora ex-casal realizou um chá revelação em janeiro deste ano para anunciar o sexo do herdeiro. A segunda gestação de Bia Miranda foi revelada em setembro do ano passado. Em novembro, a ex-A Fazenda revelou que estava grávida de gêmeos, mas acabou perdendo um dos bebês após sofrer um aborto espontâneo.

