Bia Miranda alfineta divórcio de Virginia e Zé Felipe: 'Não era família margarina?'

Ex-participante de 'A Fazenda 14', Bia Miranda usou as redes sociais para comentar um dos principais assuntos do momento: o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Os dois, que estavam juntos desde 2020, anunciaram a separação há pouco mais de uma semana, no dia 27 de maio.

Em seu perfil oficial, Bia publicou uma sequência de vídeos alfinetando a forma como o ex-casal mostrava o dia a dia na internet. De acordo com a neta de Gretchen, Virginia e Zé Felipe passavam ao público a impressão de 'família margarina'.

" Olha o caso da Virginia e Zé Felipe. Não era um casal que mostrava ser perfeito na internet? Família margarina, comercial de Natal, não era assim? E do dia para a noite não terminaram? É porque não era assim. Dentro da casa deles, não era assim, mas eles gravavam para mostrar para vocês as brigas? A Virginia vinha na internet para reclamar com vocês sobre o relacionamento?", iniciou a famosa.

"O Zé Felipe ia na internet reclamar e falar o que estava acontecendo? Não, porque eles são o ‘casal margarina’ para vocês. Postar a realidade assusta vocês. Muita gente que julga passa pior dentro de casa, mas não grava", continuou. Em seguida, Bia Miranda explicou que acaba sendo julgada por mostrar seu relacionamento da forma como ele realmente é.

"Eu posto, já falei aqui, quando estou com raiva do Samuel [Sant’Anna], eu falo muito mal dele. Outros casais que o povo da internet idolatravam, não estão nem mais juntos. E eu e o Samuel, estamos juntos ainda. Sabe por que? Porque fingir que está tudo bem cansa", concluiu a influenciadora digital.

Vale lembrar que Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, que estão juntos desde 2024, já anunciaram publicamente a separação por duas vezes. O último término do casal aconteceu poucos dias antes do nascimento da filha, Maysha. Os dois reataram assim que a bebê chegou ao mundo.

Por que Virginia e Zé Felipe se separaram?

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal comentaram que eles estavam se distanciando por conta da rotina muito agitada. Além de empresária, Virginia se divide com seu trabalho de apresentadora no SBT e outros compromissos.

Já Zé Felipe viaja pelo Brasil para fazer seus shows e além disso, a presença de muitas pessoas na mansão deles, como amigos e funcionários, também teria influenciado para o esfriamento do relacionamento. A falta de momentos sozinhos teria sido o estopim para não conseguirem se reconectar como casal.

