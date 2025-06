Bia Miranda abre o coração e faz forte desabafo: 'Tá doendo muito'

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um desabafo. Leia mais

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um desabafo horas após afirmar que foi agredida por Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Em um texto compartilhado nos stories, ela confessou que se sente esgotada

"Tô tão esgotada, tão cansada, de tudo. Aceitei tantas coisas, engoli seco várias coisas, sempre evitava olhar pro lado pra não dá motivo, pra no final dá nisso. Tô em um hotel novo, sai da delegacia passei, pra tomar um banho, agora vamos ir fazer o corpo de delito e passar no hospital, porque minhas costas aonde ele chutou tá doendo muito", ela iniciou.

Em seguida, ela falou sobre sua filha, Maysha, que nasceu prematura no final de abril."Maysha não está pegando mais o peito, ela tem refluxo tem que tomar um leite mais grosso, pra poder parar na barriguinha dela então foi orientado que ela não pegasse mais", explicou.

E continuou: "Tá doendo muito não só os machucados mas por dentro também, chegou ao limite chegou no ponto final. Não vou poder ir pro RJ hoje como eu tinha programado por conta dessas coisas, por quem tá querendo saber da Maysha eu contratei uma babá pra ficar com ela junto com a Ray".

"Pra quem tá falando que eu mereço porque eu deveria estar com a minha filha em casa e vou responder. Eu vim pro niver da Mirella minha amiga, já fazia dois anos que eu não ia no niver dela, eu iria embora no dia seguinte de manhã, eu não sou adivinha pra saber que eu iria pro aniversário dela e ia acontecer tudo isso", ela relatou.

E finalizou: "É só pra deixar claro, ele tá machucado mas eu só me defendi, parece que a errada sou eu. Uma coisa é ta errada de dar várias chances, sim fui uma idiota, mas quem nunca né? Agora é só seguir e me desejem força e maturidade para passar dessa situação."

Leia também: Bia Miranda denuncia ex-namorado por agressão física e especialista alerta: 'Saúde emocional'

Desabafo de Bia Miranda - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre saúde mental de Bia Miranda

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que o puerpério, que Bia Miranda segue passando após o nascimento da segunda filha, é um momento de risco para problemas de saúde mental. "É muita mudança, é queda de hormônio, é noite sem dormir, pessoas falando a respeito de como a mulher deve cuidar ou não do bebê... É um período muito estressante", destaca. Leia a entrevista completa.

Leia também: Bia Miranda faz teste de gravidez menos de 40 dias após o nascimento da filha