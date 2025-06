Bia Feres engravida com DIU: médica explica como isso é possível

A ginecologista Graziela Canheo explica o caso da ex-nadadora Bia Feres, que engravidou usando DIU, um dos métodos contraceptivos mais eficazes

Bia Feres contou que está grávida pela terceira, mas um detalhe no anúncio chamou a atenção. É que a ex-nadadora revelou que engravidou mesmo usando DIU (dispositivo intrauterino), que estava posicinonado corretamente.

A notícia acabou gerando curiosidades e muitas dúvidas nas redes. Afinal, é possível engravidar mesmo usando um dos métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis? "A resposta é sim. O DIU tem alta eficácia, mas não é infalível. E quando a gravidez acontece com o dispositivo no lugar, essa gestação precisa de um cuidado especial", explica a Dra. Graziela Canheo, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana.

Qual é a chance real de engravidar com DIU?

Segundo a médica, o risco é baixo, mas existe: varia entre 0,2% e 0,8% ao ano. Em termos práticos, de cada 1.000 mulheres que usam DIU, de 2 a 8 podem engravidar tanto com o modelo hormonal quanto com o não hormonal (como o DIU de cobre ou prata), desde que estejam bem-posicionados.

"Esses números mostram que o DIU é altamente eficaz, mas a possibilidade de falha não é zero. E justamente por ser uma situação rara, muitas vezes o diagnóstico da gravidez é feito tardiamente", alerta.

A presença do DIU durante a gestação é considerada um fator de risco. "O dispositivo atua como um corpo estranho no útero e pode aumentar as chances de gestação ectópica, aborto espontâneo, infecções, rompimento precoce da bolsa das águas e parto prematuro", explica a Dra. Graziela.

Ainda assim, o tipo de DIU não interfere diretamente no bebê. "Os riscos são físicos e estão relacionados à presença do dispositivo no útero, não à liberação hormonal", reforça.

O pré-natal é diferente?

Nestes casos, a gestação é considerada de alto risco e deve ser acompanhada por um obstetra com experiência nesse perfil de pacientes. "O pré-natal precisa ser mais rigoroso, com monitoramento frequente e atenção às possíveis complicações desde o início", orienta a ginecologista.

Para a Dra. Graziela, o caso de Bia Feres reforça a importância de estar atenta aos sinais do corpo, mesmo quando se usa um método confiável. "A mulher não deve perder a confiança no DIU, que continua sendo uma excelente opção. Mas, é fundamental saber que falhas podem acontecer e que, nesses casos, o diagnóstico e o acompanhamento adequados fazem toda a diferença", finaliza.