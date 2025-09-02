CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bia Borinn, de Los Gringo Hunters, revela grande inspiração: 'Eu admiro ela'
Atualidades / ENTREVISTA

Bia Borinn, de Los Gringo Hunters, revela grande inspiração: 'Eu admiro ela'

Bia Borinn compõe o elenco da série ‘Los Gringo Hunters', da Netflix; em entrevista à CARAS TV, ela fala sobre carreira e revela uma inspiração

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 18h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bia Borinn aponta Andrea Beltrão como sua grande inspiração na carreira - Foto: Reprodução/CARAS TV
Bia Borinn aponta Andrea Beltrão como sua grande inspiração na carreira - Foto: Reprodução/CARAS TV

Bia Borinn compõe o elenco de ‘The Gringo Hunters’, da Netflix. A produção destaca o trabalho da polícia mexicana contra fugitivos estrangeiros em uma produção de tirar o fôlego! Em entrevista à CARAS TV, ela detalha sobre este projeto e confessa uma grande inspiração na carreira: "Eu admiro ela", declara. 

Na série da Netflix, Bia interpreta uma personagem misteriosa e simbólica, inspirada em uma história real. Quando o assunto é carreira, a atriz entrega que admira muito Andrea Beltrão (61) e aponta ela como grande inspiração. 

"Não tenho história pessoal [com ela], mas eu assisti ela no Teatro, acompanho desde sempre a carreira dela. Acho que ela faz drama, comédia, acho ela muito íntegra e admiro ela em todas as instâncias", confessa Bia Borinn.

Este é o foco

Radicada nos Estados Unidos, a atriz brasileira Bia Borinn entrega que tem interesse em participar de produções no Brasil. A artista destaca, entre seus próximos sonhos na carreira, a vontade de continuar desenvolvendo projetos relevantes. 

"Uma coisa que o ator gosta é previsibilidade, isso é uma coisa que raramente a gente tem. Quando a gente escolhe ser ator, não pensa nisso. Eu já tive essa experiência, é tão bom chegar no final do mês e já cair aquele dinheiro [risos]. Eu estou focando muito lá [EUA], mas também quero fazer coisas aqui no Brasil. Eu estou com saudade de atuar em português, acho que o lance é continuar fazendo testes, mas mais do que isso, é fazer projetos bacanas e relevantes, isso que a gente quer", finaliza a atriz

Leia também: Atriz brasileira nos EUA abre o jogo sobre assédios na profissão: 'Sobrevivi'

Confira na íntegra à entrevista completa da atriz Bia Borinn à CARAS TV: 

CONFIRA A CHAMADA DA ENTREVISTA DE BIA BORINN À CARAS TV NAS REDES SOCIAIS:

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

sérieNetflixBia BorinnLos Gringo Hunters

Leia também

Aula

Gabriel Medina e Isabella Arantes - Foto: Reprodução / Instagram

Gabriel Medina ensina namorada a surfar em viagem romântica à Bahia

Puro luxo

Isis Valverde - Foto: TV GLOBO / Isac Luz

Isis Valverde se hospeda em hotel luxuoso na Itália

Affair

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’

Affair

Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Rumores com Vini Jr. crescem após Virginia visitar estádio do Real Madrid

Família

Gloria Pires posa com três dos quatro filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'

Desabafo

Cacau Protásio - Foto: Reprodução/Instagram

Cacau Protásio fala sobre fase solteira após fim de seu namoro: 'Cuidando de mim'

Últimas notícias

Tom Holland fala sobre diagnósticoTom Holland revela diagnóstico surpreendente; confira
César Tralli foi confirmado como novo âncora titular do Jornal NacionalAstróloga aponta sobre César Tralli no Jornal Nacional: 'Ele tem uma missão'
Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale TudoVale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
Isis ValverdeIsis Valverde se hospeda em hotel luxuoso na Itália
Ethan Hawke e Leonardo DiCaprioEthan Hawke revela ter perdido grande papel para Leonardo DiCaprio
NoneCólica que atrapalha a rotina precisa de atenção, alerta Suéllen Monteiro
Gracyanne BarbosaGracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’
William Bonner e César TralliWilliam Bonner apresenta redação do JN a César Tralli em tour especial
NoneCia Beauty e Sabrina Sato lançam linha de beleza inspirada em Divertida Mente 2
Viih Tube revelou que a filha não quer usar roupas que não sejam fantasiasMédica chama a atenção para dilema de Viih Tube com a filha: 'Muito comum'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade