Bia Borinn, de Los Gringo Hunters, revela grande inspiração: 'Eu admiro ela'

Bia Borinn compõe o elenco da série ‘Los Gringo Hunters', da Netflix; em entrevista à CARAS TV, ela fala sobre carreira e revela uma inspiração
Bia Borinn compõe o elenco de ‘The Gringo Hunters’, da Netflix. A produção destaca o trabalho da polícia mexicana contra fugitivos estrangeiros em uma produção de tirar o fôlego! Em entrevista à CARAS TV, ela detalha sobre este projeto e confessa uma grande inspiração na carreira: "Eu admiro ela", declara.
Na série da Netflix, Bia interpreta uma personagem misteriosa e simbólica, inspirada em uma história real. Quando o assunto é carreira, a atriz entrega que admira muito Andrea Beltrão (61) e aponta ela como grande inspiração.
"Não tenho história pessoal [com ela], mas eu assisti ela no Teatro, acompanho desde sempre a carreira dela. Acho que ela faz drama, comédia, acho ela muito íntegra e admiro ela em todas as instâncias", confessa Bia Borinn.
Radicada nos Estados Unidos, a atriz brasileira Bia Borinn entrega que tem interesse em participar de produções no Brasil. A artista destaca, entre seus próximos sonhos na carreira, a vontade de continuar desenvolvendo projetos relevantes.
"Uma coisa que o ator gosta é previsibilidade, isso é uma coisa que raramente a gente tem. Quando a gente escolhe ser ator, não pensa nisso. Eu já tive essa experiência, é tão bom chegar no final do mês e já cair aquele dinheiro [risos]. Eu estou focando muito lá [EUA], mas também quero fazer coisas aqui no Brasil. Eu estou com saudade de atuar em português, acho que o lance é continuar fazendo testes, mas mais do que isso, é fazer projetos bacanas e relevantes, isso que a gente quer", finaliza a atriz.
Confira na íntegra à entrevista completa da atriz Bia Borinn à CARAS TV:
