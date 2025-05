Bia Ben emociona a mãe ao presenteá-la com casa própria: 'Eu consegui!'

Conquistas! A influenciadora digital Bia Ben presenteou a mãe, Jenaina Magalhães, com sua primeira casa própria; veja vídeo

O Dia das Mães deste ano foi bastante especial para Bia Ben! A influenciadora digital revelou nesta segunda-feira, 12, que presenteou a matriarca da família, Jenaina Magalhães, com uma casa própria.

Em seu perfil oficial, Bia mostrou detalhes de como preparou a surpresa para a mãe. No vídeo publicado, a jovem aparece entregando as chaves do imóvel para dona Jenaina, que não conseguiu segurar as lágrimas ao se deparar com seu novo lar.

"Mãe, entra! Sua casa, entra!", declarou a influenciadora digital, abraçando a mãe, os irmãos e o filho. "Estou sem palavras! Não consigo acreditar que eu consegui! Finalmente eu consegui! Te amo mãe, você merece o mundo. Você é incrível! Criou eu e meus irmãos sozinha. Você conseguiu mãe! Você tem uma família linda que te ama", escreveu Bia Ben na legenda de uma das publicações.

A influenciadora digital ainda celebrou a conquista após muita batalha: "Tive o privilégio de honrar minha mãe. Dei uma casa pra minha mãe! Estou completamente realizada", escreveu ela. Emocionados, diversos famosos deixaram mensagens carinhosas à família de Bia Ben nos comentários.

"Deus é maravilhoso! Essa é a primeira de muitas que ainda virão! Deus abençoe vocês", declarou a atriz Cacau Protásio. "Ah, que coisa linda! Que Deus abençoe vocês! Impossível não se emocionar", disse a influenciadora Gabi Brandt. "Que vídeo perfeito", comentou a ginasta Rebeca Andrade.

Quem é Bia Ben?

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Bia Ben costuma compartilhar com o público registros de seu dia a dia e de seus trabalhos. A jovem é mãe do pequenoBen, de 5 anos, e também divide momentos com o menino.

No ano passado, a convite da Temporada de Inverno de CARAS 2024, Bia curtiu o friozinho da cidade da Serra da Mantiqueira ao lado do herdeiro e aproveitou cada momento do local após retornar de Los Angeles.

"Estava sentindo falta dele e, quando surgiu essa proposta, foi o momento perfeito. Nós já andamos a cavalo, nos divertimos. Estou trabalhando, mas me sinto em casa", comemorou a musa, que penou com as baixas temperaturas locais. "Eu quase nadei no fogo da lareira, que frio é esse?!", brincou a influenciadora.

