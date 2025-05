Beth Goulart reflete sobre maturidade após morte dos pais: 'Confrontada'

Filha dos atores Nicette Bruno e Paulo Goulart, Beth Goulart falou sobre o amadurecimento nos últimos anos após a morte dos pais

A atriz Beth Goulart abriu o coração ao falar sobre o amadurecimento nos últimos anos após a morte dos pais, os atores Nicette Bruno e Paulo Goulart. Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, a artista refletiu a respeito das mudanças em sua vida depois das perdas irreparáveis.

" Quando você perde mãe e pai, você é confrontada com sua singularidade no mundo. Não tem mais retaguarda, você passa a ser referência para os outros. Isso te provoca, sim, mais maturidade e responsabilidade com quem você é, seus valores e o que você quer deixar como legado", declarou ela.

"A morte te leva a olhar a vida com outros olhos. O filósofo Marco Aurélio diz isso. Você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida. Viva o máximo hoje, porque talvez amanhã você vá embora", acrescentou Beth Goulart.

Em seguida, a artista explicou que utilizar as redes sociais na época em que Nicette Bruno faleceu a ajudou a vivenciar o luto que, naquele momento, era coletivo. A atriz morreu em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações de Covid-19, no auge da pandemia.

"Nada é à toa ou por acaso. Não é à toa que nasci nessa família, não é à toa que as perdas aconteceram dessa forma", afirmou Beth Goulart. Paulo Goulart faleceu quatro anos antes de Nicette, no dia 13 de março de 2014, aos 81 anos, em decorrência de câncer.

Além de Beth Goulart, os dois também são pais de Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho. Recentemente, a atriz dividiu com o público um álbum de fotos raras da família, incluindo registros inéditos do casal.

O legado de Paulo Goulart e Nicette Bruno

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Beth Goulart – que também é atriz, além de diretora, escritora e palestrante – fala com enorme carinho de suas maiores referências na carreira e na vida: os pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart.

Para a artista, o dia 9 de janeiro é uma data de muita reflexão. "É um dia reflexivo, faço minhas orações e minha homenagem de amor e gratidão em forma de energia, vibração de amor para eles (seus pais) e fazemos isso cada um em sua casa, porque meus irmãos moram longe de mim, minha irmã mora em São Paulo e meu irmão nos Estados Unidos. Nosso encontro é através do pensamento e da saudade, estamos unidos em energia e sentimentos", conta Beth.

Nicette Bruno e Paulo Goulart – que completariam 71 anos de casados em fevereiro de 2025 – colecionaram dezenas de trabalhos marcantes na história da dramaturgia, deixando um enorme legado para o país. E Beth também fala sobre isso; confira o bate-papo completo com a filha dos atores!

