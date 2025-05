Benício Huck se manifesta sobre polêmica envolvendo a namorada

Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, se manifestou em seu perfil fechado sobre a polêmica envolvendo a namorada Duda Guerra

Nos últimos dias, a internet parou para acompanhar a treta no mundo adolescente. Tudo começou quando Antonela Braga pediu para seguir o dix de Benício Huck, que é um perfil fechado apenas para pessoas mais próximas. Duda Guerra, namorada do filho de Angélicae Luciano Huck, não gostou nem um pouco disso e foi tirar satisfações.

Duda deu sua versão, Antonela também, até Angélica se pronunciou sobre o caso. Porém, Benício sempre foi extremamente discreto.

No entanto, um print do perfil privado de Benício acabou vazando na web. Na imagem, o jovem afirmou que talvez até crie outra conta e foi irônico ao usar "plim plim", famoso som usado pela Rede Globo durante sua programação.

"Foto trocada devido a recentes eventos. Se pá, vou trocar o meu dix. Já já voltamos com a programação normal. Plim plim", escreveu ele.

Pronunciamento de Angélica

Na última terça-feira, 6, uma polêmica viralizou na web envolvendo Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, e a namorada Duda Guerra. Tudo começou quando Duda foi acusada de ter uma crise de ciúmes após a influencer Antonela Braga pedir para seguir Benício no seu perfil privado no Instagram, conhecido como Dix. A adolescente fez questão de se pronunciar contando a sua versão.

Desde então, muitos internautas tem pedido para Angélica também se pronunciar sobre o caso, já que a apresentadora sempre tomou cuidado para não expor demais os filhos. Além de Benício, de 17 anos, Angélica e Luciano também são pais de Joaquim, de 20 anos, e Eva, de 12.

E nesta quarta-feira, 7, ela quebrou o silêncio sobre o assunto. "Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança convivo com o olhar constante dos outros, as vezes curioso, outras vezes duro demais", começou ela.

Em seguida, a apresentadora ressaltou que sempre preservou a privacidade dos herdeiros. "Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional".

Angélica ainda fez questão de negar que teria curtido um comentário criticando Duda Guerra nas redes sociais. "Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso".

Para concluir, a famosa ressaltou o quanto difícil estar exposto na internet. "Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica", finalizou.

