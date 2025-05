Benício Huck é fotografado em jantar com Luciano Huck após término com Duda Guerra

Filho de Luciano Huck, Benício Huck fez sua primeira aparição pública após fim de namoro com a influenciadora Duda Guerra; veja a foto

Nesta sexta-feira, 9, Benício Huck foi fotografado curtindo um almoço com o pai , Luciano Huck, em um restaurante no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira aparição pública do jovem após o fim de seu relacionamento com a influenciadora Duda Guerra, que movimentou as redes sociais na última semana.

No registro, compartilhado pelo rapper PK, o apresentador da Globo esteve com o filho e amigos próximos, em clima leve e descontraído. Para a ocasião, Benício optou por um visual básico e confortável.

Os rumores sobre o término de Benício Huck e Duda Guerra ganharam força na tarde de quinta-feira, 8, quando o jovem deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais. Pouco tempo depois, Duda tomou a mesma atitude, arquivando ainda as fotos ao lado do então namorado e deixando de seguir Angélica e Luciano Huck na web.

Veja a foto:

Benício Huck em jantar com Luciano Huck. Foto: Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica

Segundo fontes do portal LeoDias, a decisão de Benício de encerrar o relacionamento teria sido influenciada pela grande exposição da briga entre Duda e outros influenciadores, o que não agradou o filho do apresentador.

Um dos episódios que ganharam destaque foi quando a influencer Duda Guerra demonstrou ciúmes após Antonella Braga, também influenciadora, pedir para seguir Benício Huck no 'dix'.

"O meu namorado, para quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal", comentou Duda.

Antonella também apresentou a sua versão dos acontecimentos. "Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo. Ela gritando comigo falou: 'Por que você está seguindo o meu namorado?'. O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas do meio, assim como eu sigo o Cauã Reymond. Eu estou dando em cima do Cauã? Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando. Ela quis tirar proveito da situação, eu estava com medo porque ela estava sendo muito grosseira", disse.

Leia também:Exposição de família de Huck e Angélica pode ter consequências, alerta especialista