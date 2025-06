Belo faz recepção calorosa para a namorada em aeroporto

Ao receber a namorada, a influenciadora digital Rayane Figliuzzi, no aeroporto, Belo faz recepção amorosa e chama a atenção; veja as fotos

O cantor Belo fez uma recepção cheia de amor para a namorada, a influenciadora digital Rayane Figliuzzi, no aeoroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Na noite desta segunda-feira, 02, ela chegou ao local e ele estava lá esperando por ela.

Ao vê-la, o artista deu um forte abraço ao ter a modelo jogada em seus braços. Apaixonado, o casal trocou beijos e carinhos antes de deixaram o local. A amada do cantor havia chegado de uma viagem para Cannes, na França.

Rayane Figliuzzi foi para lá para prestigiar o Festival de Cinema. Depois, ela seguiu para Paris, onde realizou varios ensaios fotográficos, e encerrou a viagem em Portugal, onde visitou o pai. Após mais de uma semana longe do cantor, Belo fez questão de recepcioná-la com carinho.

No último mês, a influenciadora compartilhou um perrengue após ser assaltada. O roubou aconteceu em um estacionamento de shopping. Na ocasião, os bandidos levaram o carro dela, bolsa e tudo que ela tinha.

Quem é a nova namorada de Belo?

Rayane Figliuzzi, de 27 anos, é modelo, empresária e influenciadora digital. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela tem ganhado destaque nas redes sociais e acumula 338 mil seguidores. Além de ser influencer, também é dona de uma marca de biquínis, administra um centro de estética na zona oeste do Rio e é mãe de Zion, de 3 anos.

Antes de engatar um relacionamento com Belo, a modelo esteve em um namoro de dois anos com um empresário, do qual se separou em 2019. Em 2020, seu nome foi apontada como affair do cantor Saulo Pôncio e, durante a passagem do rapper americano Tyga pelo Brasil, ela também viveu um romance com ele.

