Durante o 'Domingão com Huck', o cantor Belo fez uma homenagem emocionante à ex-cunhada, Giovanna, enaltecendo que serão 'família para sempre'

No último domingo, 9, Belo marcou presença no programa “Domingão com Huck” e emocionou o público com uma homenagem especial para a ex-cunhada, Giovanna. Irmã de Gracyanne Barbosa, a jovem foi eliminada do BBB 25 na última terça-feira, 4, e convidada para participar da atração comandada por Luciano Huck.

Durante a mensagem, Belo reforçou o vínculo de amizade e carinho entre eles, mesmo após o término de seu relacionamento com Gracyanne. “A Giovanna é muito especial pra mim. Ela chegou na minha casa muito cedo, assim, bem novinha, ela veio do Mato Grosso, Campo Grande, né? E sempre foi uma menina muito dedicada, muito estudiosa, muito amorosa, carinhosa com todos, né?”, iniciou o cantor.

“Eu também tenho ela como filha. Você é muito especial pra mim. Você sabe o amor, o carinho, o respeito que eu tenho por você. Estaremos juntos pra vida, né? Independente de qualquer coisa, você sabe que você pode contar comigo. Eu sempre estarei do seu lado, tá? Beijo, 'família para sempre', te amo, Gi, parabéns”, declarou o artista.

Assista na íntegra:

Belo conforta Giovanna após eliminação no BBB25

Na última terça-feira, 4, Giovanna foi eliminada do BBB 25 com 52,61% dos votos. Após sua saída, a jovem realizou uma chamada de vídeo com o cantor Belo, seu ex-cunhado, a quem considera uma figura paterna.

Por meio dos stories no Instagram, a equipe da ex-sister mostrou como foi o encontro à distância. “Fica tranquila, fica em paz, agora vamos correr para fazer um bom trabalho”, aconselhou o cantor. “Te amo, também, meu amor! Fica com Deus, tamo junto, fica bem”, declarou.

“Aqui só tem amor! A gatinha colocando o papo em dia com o papai”, escreveu a equipe de Giovanna.

Vale lembrar que a dinâmica do Paredão era dupla. A irmã e dupla de Giovanna, Gracyanne Barbosa, foi escolhida pelo público para permanecer no Quarto Secreto, onde acompanhou o jogo sem que os outros participantes soubessem. Confira a chamada de vídeo entre Belo e Giovanna!

Leia também:Traição? Belo abre o jogo sobre fim do casamento com Gracyanne Barbosa