Belo comove ao se despedir de Arlindo Cruz: 'O sambista perfeito'

Nas redes sociais, o cantor Belo escreveu uma comovente homenagem sobre p sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta0-feira (8), aos 66 anos

Belo usou as redes sociais para se despedir do amigo e padrinho, Arlindo Cruz. O sambista, que morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, sofria com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico desde março de 2017.

Em seu perfil oficial, o cantor recordou algumas fotos em que aparece se apresentando e conversando com Arlindo o longo da sua carreira e prestou uma bela homenagem. "O sambista perfeito. Hoje me despeço com imenso pesar do meu PADRINHO, amigo e inspiração, Arlindo Cruz", disse ele no começo da legenda.

Ele seguiu o texto rasgando elogios ao artista. "Um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou a vida a levar música e amor para todos que cruzaram o seu caminho. Tive a honra de conviver e aprender com ele, dentro e fora dos palcos, e guardar para sempre a nossa afinidade, os conselhos e os momentos que vivemos juntos", acrescentou.

"Você lutou com força e dignidade, deixando um legado imenso para a cultura brasileira. Seu canto, suas composições e seu sorriso continuarão vivos na memória e no coração de todos nós. Sempre vou te amar e te respeitar, seguindo seu legado aqui. Descanse em paz, meu PADRINHO. Você é eterno. Meus sentimentos à minha madrinha Baby e aos filhos Arlindinho e Flora. Estou aqui por vocês. O show tem que continuar", finalizou.

Além de Belo, o cantor Zeca Pagodinho também lamentou a morte de Arlindo Cruz. "Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!", disse o artista.

A morte do cantor Arlindo Cruz foi confirmada pela família através de um post nas redes sociais. "Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.

Belo abre o jogo sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa

Belo falou pela primeira vez sobre o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor, que está no elenco da novela Três Graças, da Globo, comentou sobre a musa fitness e influenciadora digital ter protocolado o pedido de divórcio litigioso. Eles anunciaram a separação em abril de 2024.

"A gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né? Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá, tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", disse o artista, se referindo ao que falou sobre a ex durante o programa Domingão com Huck.

Depois, Belo também falou sobre Misael, seu perfil na próxima novela das nove da Globo. "Eu acho que o Misael… estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos...", comentou. Saiba mais!

