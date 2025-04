Bella Campos teria reclamado de mau cheiro de Cauã Reymond, diz colunista

Em meio a boatos de briga nos bastidores, Bella Campos teria reclamado de cheiro de suor de Cauã Reymond, segundo Leo Dias

A relação entre Bella Campos e Cauã Reymond não estaria muito boa nos bastidores de Vale Tudo. Após boatos de que os dois teriam discutido e que a atriz até teria formalizado uma reclamação sobre ele, agora, o jornalista Leo Dias revelou uma nova informação sobre a "novela" entre os dois.

Segundo informações do integrante do Fofocalizando, a intérprete de Maria de Fátima teria reclamado do cheiro do galã. Bella Campos teria falado que Cauã Reymond estaria fedendo e com mau cheiro.

"Ela falou com ele: ‘Cauã, você está fedendo’ e ele falou assim: ‘Isso é cheiro de masculinidade’”, relatou Leo Dias o que teria acontecido entre os dois nos bastidores.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou que Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento da Globo. Já a jornalista Carla Bittencourt contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear. Um atrito com Humberto Carrão também teria acontecido nos bastidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Suposta briga de Bella Campos e Cauã Reymond

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.