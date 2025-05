Bella Campos surge grávida e promete novidade em Vale Tudo: 'Aprontando'

Interpretando Maria de Fátima em Vale Tudo, Bella Campos surge grávida nos bastidores e brinca sobre o que será que sua personagem está aprontando

A atriz Bella Campos compartilhou um momento dos bastidores de Vale Tudo e levantou suspeitas do que sua personagem, a vilã Maria de Fátima, pode aprontar nos próximos capítulos. Usando uma barriga de grávida, a artista surgiu fazendo poses.

"Meu trabalho está me matando (de rir) kkkkkk. O que será que Maria de Fátima está aprontando dessa vez?", escreveu a intérprete da alpinista social, deixando os seguidores e quem acompanha a novela das nove curiosos.

Nos comentários, os internautas reagiram com uma nova possível armação da filha de Raquel (Taís Araujo). "Gente, é o Cesinha ou Afonsinho?", questionaram sobre ela ter engravidado do futuro marido ou do amante. "O mais novo herdeiro da Odete vem aí", brincaram outros sobre o possível neto da megera.

É bom lembrar que Maria de Fátima fará de tudo para estragar o namoro de Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann). A vilã se unirá com Odete Roitman (Debora Bloch) para acabar com o relacionamento dos dois e se casar com o bilionário.

Por enquanto, a influencer está tentando se reaproximar de Raquel (Taís Araujo) para roubar os dólares dela. Para isso, ela até pulou da janela e foi parar no hospital nos últimos capítulos de Vale Tudo.

Maria de Fátima devolve dólares para Marco Aurélio, mas pede algo em troca

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) roubará os dólares de Raquel (Taís Araujo), mas não ficará com o dinheiro. Surpreendendo a todos, a vilã terá outro plano com a grana e o devolverá para Marco Aurélio (Alexandre Nero) em troca de um emprego na TCA.

Isso mesmo, a alpinista social irá pedir um cargo na empresa para César (Cauã Reymond) em troca de devolver os milhões para o ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira). O diretor achará estranho, mas aceitará a proposta. Saiba mais aqui!