Bella Campos surge deslumbrante como noiva nos bastidores de 'Vale Tudo'

A atriz Bella Campos mostrou os bastidores da cena do casamento de Maria de Fátima, sua personagem na novela 'Vale Tudo', da Globo

Bella Campos usou as redes sociais neste domingo, 6, para mostrar alguns registros dos bastidores do casamento de Maria de Fátima, sua personagem na novela Vale Tudo, da TV Globo.

Nos registros postados no feed do Instagram, a atriz aparece vestida de noiva, pronta para o casamento com Afonso, vivido por Humberto Carrão. Na legenda da publicação, Bella refletiu sobre os desafios de dar a vida a uma mulher tão intensa.

"Maria de Fátima tem sido a aventura mais deliciosa de toda minha vida, que mulher furacão, eu aprendo todos os dias com essa diva, sobre força, determinação, coragem e ousadia! Brilha Faty, seu momento chegou", escreveu a artista.

O post recebeu diversos comentários. "Meio que amei o vestido", confessou uma seguidora. "Sua Maria de Fátima é maravilhosa! Assim como você! Admiração", comentou outra. "Gosto muito da sua Fátima! Que bom que ela me fez conhecer melhor você e seu trabalho! Virei fã e admiradora!", falou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Bella Campos abre o coração em desabafo sobre 'medo de julgamentos'

A atriz Bella Campos, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre julgamentos. Em um texto, a artista confessou que tem medo de se posicionar e ser julgada, mas que gostaria de ter uma voz mais ativa e usar sua visibilidade para ajudar outras mulheres.

Em seu perfil, a artista abriu uma caixinha de perguntas e pediu para os seguidores digitarem "coisas óbvias que você não fala por medo de julgamentos". Entre as respostas, as pessoas escreveram: "Comentários sobre o corpo das pessoas, não são relevantes para a mudança dela". A atriz concordou e opinou: "Eu odeio sempre".

"Muitas, muitas, muitas vezes me sinto travada pra falar coisas que eu penso por medo de julgamentos, ao mesmo tempo, tenho pensado tanto sobre como posso dar voz e visibilidade pra mulheres através da minha", declarou. Saiba mais!

