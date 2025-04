A atriz Bella Campos, protagonista no remake de Vale Tudo, compartilha reflexão em meio à suposta tensão entre ela e o colega de elenco, o ator Cauã Reymond

Nesta quinta-feira, 17, a atriz Bella Campos, protagonista no remake Vale Tudo, decidiu compartilhar uma reflexão nos stories de seu perfil no Instagram em meio aos rumores de briga entre ela e seu colega de elenco, o ator Cauã Reymond. As especulações apontam que os dois têm se evitado nos bastidores da trama e que o global teria, inclusive, também se desentendido com o ator Humberto Carrão.

“Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo e é por isso que eu não desisto”, compartilhou Bella. Confira abaixo:

Bella Campos compartilha reflexão em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Um suposto atrito entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos se tornou notícia na última segunda-feira, 14. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja, os dois teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo após uma fofoca chegar aos ouvidos da atriz.

O colunista contou que Cauã e Bella foram vistos discutindo no estacionamento entre as gravações da novela Vale Tudo, da Globo. Uma fonte contou que a atriz foi tirar satisfação com o ator após ouvir que ele teria reclamado da atuação dela para a direção da novela. Porém, o ator negou que tenha criticado a atriz e os dois se acertaram. Tanto que eles foram vistos trocando um abraço antes de cada um ir para o seu lado.

Depois, Moratelli afirmou que uma pessoa da equipe relatou que há uma “rixa” entre o Cauã Reymond e Humberto Carrão. Segundo a fonte, Carrão costuma ser afetuoso nos bastidores, tocando no braço das pessoas enquanto fala.

Em uma dessas interações, Cauã teria reagido de forma ríspida, dizendo: “Não toca em mim”.

Leia também: Clima tenso nos bastidores de 'Vale Tudo' chama atenção e aquece a audiência