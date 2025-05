Bella Campos impressiona ao postar cliques com a mãe: 'Maravilhosas'

A atriz Bella Campos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos ao lado de sua mãe, Leila

Bella Campos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 12, ao compartilhar algumas fotos com sua mãe, Leila.

A atriz, que interpreta a personagem Maria de Fátima na novela Vale Tudo, da TV Globo, postou fotos em que elas aparecem curtindo um passeio de barco, no elevador e recordou uma em que aparece criança ao lado da família.

Já na legenda, ela celebrou o Dia das Mães deixando um recado. "Suas maldades são fracas perto das orações da minha mãe!!!!! Feliz dia, divas!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios. "Gatas", disse uma seguidora. "Lindas", escreveu outra. "Feliz dia para sua mãe que trouxe essa moça incrível para o mundo", falou uma fã. "Maravilhosas", comentou mais uma.

Na última quinta-feira, 8, Bella compartilhou um momento dos bastidores de Vale Tudo e levantou suspeitas do que sua personagem, a vilã Maria de Fátima, pode aprontar nos próximos capítulos. Nas imagens, ela apareceu usando uma barriga de grávida. "Meu trabalho está me matando (de rir) kkkkkk. O que será que Maria de Fátima está aprontando dessa vez?", disse ela, que em seguida mostrou a montagem da barriga. "Dos mesmos criadores de fake publi vem aí fake baby", brincou.

Confira:

Bella Campos entrega detalhe nos bastidores de 'Vale Tudo'

A atriz Bella Campos divertiu os seguidores ao compartilhar detalhes dos bastidores de 'Vale Tudo'. Dando vida à Maria de Fátima na trama, ela usou as redes sociais para falar sobre a personalidade de sua personagem.

"Gente, Fátima apronta muito. Eu tô aqui gravando no núcleo da família Roitman e olha o look da gata. Eu não vou mostrar todo porque eu não posso, mas gente, isso aqui, toda se fazendo de puritana, recatada e do lar", brincou no vídeo. Confira!

