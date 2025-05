Bella Campos esbanja beleza durante passeio de lancha

A atriz Bella Campos compartilha em suas redes sociais alguns cliques de biquíni durante um passeio de lancha no Rio de Janeiro; confira!

Neste sábado, 31, a atriz Bella Campos compartilhou em suas redes sociais alguns cliques de um passeio que realizou de lancha no Rio de Janeiro.

A intérprete de Maria de Fátima, da novela Vale Tudo, da TV Globo, esbanjou beleza ao posar com um biquíni verde. “Como eu queria estarrrr” , escreveu na legenda da publicação.

Bella Campos recebeu vários elogios dos internautas e comentários divertidos dos fãs da novela. “Mentira, queria estar com o Afonso, a gente sabe!!!!”, disse um usuário. “Bom dia”, desejou um fã. Outros comentaram: “Marvailhosa".

Confira os cliques da atriz durante o passeio de lancha:

Bella Campos realiza passeio de lancha no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

Críticas sobre a atuação da atriz

A atriz Bella Campos, que atualmente interpreta Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, participou neste domingo, 24, do quadro Vou de Táxi, no Domingão com Huck. Durante a conversa com Luciano Huck, ela se emocionou ao relembrar as dificuldades que sua família enfrentou antes da fama e também desabafou sobre as críticas que vem recebendo por sua atuação no folhetim.



Nascida em Cuiabá, Isabella Carolina lidou com a separação dos pais quando tinha apenas 2 anos. Pouco depois, a mãe se mudou para a Itália em busca de trabalho, e ela precisou ir morar com a avó materna, que já era idosa. "À medida que fui crescendo, fui virando a cuidadora da minha avó. Isso me fez ter responsabilidade e foco nos meus objetivos", recordou; confira mais detalhes!

