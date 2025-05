Beleza de família! Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert impressionam em rara aparição

Em evento, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert roubam a cena com beleza ao surgirem com os pais; veja as fotos da família

Os filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, Francisco e João, chamaram a atenção em mais uma aparição em público com os pais. Na noite desta quarta-feira, 21, os gêmeos marcaram presença na estreia do documentário, Ritas, de Rita Lee, em São Paulo, e fizeram fotos com os apresentadores no local.

Modelos, os meninos, de 16 anos, impressionaram novamente com a beleza herdada dos pais. Ao posarem com Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, Francisco e João mostraram todo seu charme e o que cada um é parecido com eles.

É bom lembrar que os garotos desfilaram no SPFW ao lado da mãe. Em entrevista para a CARAS Brasil, a famosa falou sobre os gêmeos seguidrem sua carreira e do esposo. “Eles manifestaram o desejo de trabalhar como modelos e achei interessante por que na moda eles terão a oportunidade de amadurecer num ambiente com toda uma diversidade de profissões”, disse ela, que também é mãe de Maria Manoela.

“Foi onde eu e o Rodrigo tivemos nossa primeira oportunidade de vida profissional e onde conhecemos pessoas boas e talentosas. Vou apoiá-los o quanto for possível em suas decisões de vida. Espero que saibam usufruir de seus privilégios da maneira mais ética e profissional possível", declarou a mamãe dos garotos.

Veja as fotos dos filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert:

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostram marmitas para viajar com os filhos

Recentemente, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima viralizaram nas redes sociais ao compartilharem um momento inusitado da rotina em família. Durante uma viagem com os filhos, o casal de apresentadores mostrou que são gente como a gente, e preparam as refeições em marmitas, incluindo o clássico pote de sorvete reutilizado.

No Instagram, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima revelaram em um vídeo que evitam paradas nas estradas durante viagens de carro com seus filhos: os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e Maria, de quatro anos. Inclusive, a herdeira caçula até ajudou a mostrar os lanchinhos saudáveis preparados pelos pais durante o registro. Veja mais aqui.