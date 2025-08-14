Bela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil

A apresentadora Bela Gil recordou a alegria de Preta Gil ao revelar que seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da irmã

A apresentadora Bela Gil recordou com carinho uma conversa bastante especial que teve com a irmã, Preta Gil (1974-2025), no passado. Durante o programa 'Saia Justa' de quarta-feira, 13, exibido no GNT, a filha de Gilberto Gil revelou que se ofereceu para ser a barriga solidária da cantora.

De acordo com Bela, Preta Gil, que é mãe de Francisco Gil, gostaria de ter tido outro filho e, por isso, decidiu realizar o congelamento dos óvulos. A artista, no entanto, descobriu que não poderia engravidar novamente, uma vez que a havia a possibilidade da gestação ser de risco.

Bela Gil, então, contou à irmã que, caso ela aceitasse, seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da cantora. "Tem uma história interessante, que eu guardo com muito carinho. Ela sempre foi de compartilhar muito suas questões, principalmente com os familiares, e eu falei: ‘ Cara, mas eu posso engravidar para você’. E ela [respondeu]: ‘Sério? Você faria isso?’ ", recordou a apresentadora.

"Aí eu me toquei, porque não sei exatamente se isso é liberado e pode no Brasil, porque eu sei que nos Estados Unidos a barriga de aluguel é legal. Mas eu não sabia exatamente da legislação no Brasil, e a gente conversando ela me falou que pode. Você pode fazer barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. Você pode fazer para pessoas com quem tenha parentescos de até quarto grau e casais homoafetivos ", explicou ela.

Em seguida, Bela Gil relatou que apesar de Preta Gil ter aceitado a ideia, os planos para a chegada do segundo filho foram adiados e acabaram não se concretizando. " Ficamos super… Eu lembro que conversávamos muito sobre isso. Mas aí a vida tomou seu rumo. Mas eu teria, seria o ‘forninho’ ", declarou a apresentadora, por fim.

Vale lembrar que Francisco Gil, único herdeiro de Preta Gil, é filho da artista com o ator Ótávio Müller. Os dois foram casados entre 1994 e 1995 e, apesar da separação, continuaram grandes amigos. O artista, inclusive, esteve ao lado da cantora em todos os momentos de sua batalha contra o câncer.

Bela Gil fala sobre a morte de Preta Gil

No dia 30 de agosto, cerca de 10 dias após a partida de Preta Gil, Bela Gil retornou ao programa ‘Saia Justa’, do GNT. Durante a atração, a apresentadora falou sobre a despedida da irmã e contou que ficou impressionada com a quantidade de homenagens prestadas à cantora.

"De verdade, não tenho como não agradecer todo esse carinho, cuidado, preocupação de vocês, minhas amigas, do GNT e do povo brasileiro. Esse carinho comigo e com a minha família é um exemplo do amor da minha irmã reverberando e voltando pra gente. Ela espalhou muito amor. O potencial da energia dela me assustou, mas de uma maneira muito linda. Eu queria agradecer”, disse ela; confira mais detalhes!

