CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil
Atualidades / Família

Bela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil

A apresentadora Bela Gil recordou a alegria de Preta Gil ao revelar que seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da irmã

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 10h23

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Preta Gil e Bela Gil
Preta Gil e Bela Gil - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Bela Gil recordou com carinho uma conversa bastante especial que teve com a irmã, Preta Gil (1974-2025), no passado. Durante o programa 'Saia Justa' de quarta-feira, 13, exibido no GNT, a filha de Gilberto Gil revelou que se ofereceu para ser a barriga solidária da cantora.

De acordo com Bela, Preta Gil, que é mãe de Francisco Gil, gostaria de ter tido outro filho e, por isso, decidiu realizar o congelamento dos óvulos. A artista, no entanto, descobriu que não poderia engravidar novamente, uma vez que a havia a possibilidade da gestação ser de risco.

Bela Gil, então, contou à irmã que, caso ela aceitasse, seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da cantora. "Tem uma história interessante, que eu guardo com muito carinho. Ela sempre foi de compartilhar muito suas questões, principalmente com os familiares, e eu falei: ‘Cara, mas eu posso engravidar para você’. E ela [respondeu]: ‘Sério? Você faria isso?’", recordou a apresentadora.

"Aí eu me toquei, porque não sei exatamente se isso é liberado e pode no Brasil, porque eu sei que nos Estados Unidos a barriga de aluguel é legal. Mas eu não sabia exatamente da legislação no Brasil, e a gente conversando ela me falou que pode. Você pode fazer barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso. Você pode fazer para pessoas com quem tenha parentescos de até quarto grau e casais homoafetivos", explicou ela.

Em seguida, Bela Gil relatou que apesar de Preta Gil ter aceitado a ideia, os planos para a chegada do segundo filho foram adiados e acabaram não se concretizando. "Ficamos super… Eu lembro que conversávamos muito sobre isso. Mas aí a vida tomou seu rumo. Mas eu teria, seria o ‘forninho’", declarou a apresentadora, por fim.

Vale lembrar que Francisco Gil, único herdeiro de Preta Gil, é filho da artista com o ator Ótávio Müller. Os dois foram casados entre 1994 e 1995 e, apesar da separação, continuaram grandes amigos. O artista, inclusive, esteve ao lado da cantora em todos os momentos de sua batalha contra o câncer.

Bela Gil fala sobre a morte de Preta Gil

No dia 30 de agosto, cerca de 10 dias após a partida de Preta Gil, Bela Gil retornou ao programa ‘Saia Justa’, do GNT. Durante a atração, a apresentadora falou sobre a despedida da irmã e contou que ficou impressionada com a quantidade de homenagens prestadas à cantora.

"De verdade, não tenho como não agradecer todo esse carinho, cuidado, preocupação de vocês, minhas amigas, do GNT e do povo brasileiro. Esse carinho comigo e com a minha família é um exemplo do amor da minha irmã reverberando e voltando pra gente. Ela espalhou muito amor. O potencial da energia dela me assustou, mas de uma maneira muito linda. Eu queria agradecer”, disse ela; confira mais detalhes!

Leia também: Quem são os oito filhos de Gilberto Gil? Conheça a família do cantor

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

preta gilsaia justaBela Gil
Preta Gil Preta Gil  

Leia também

Família!

Malvino Salvador divide foto inédita com os 4 filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Malvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'

Vida pessoal

Tirullipa é casado com Stefânia Lemos - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é a mulher de Tirullipa? Ele admitiu que a traiu no casamento

Família!

César Tralli posa com o pai, César - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

César Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'

Desabafo

Regina Casé - Foto: Reprodução/Instagram

Regina Casé escreve recado para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann: 'Coragem e sorte'

Amor

Marcus Buaiz e Isis Valverde - Foto: Reprodução / Instagram

Isis Valverde se derrete com surpresa à distância de Marcus Buaiz

luto

Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram

Família de Arlindo Cruz divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor

Últimas notícias

Malvino Salvador divide foto inédita com os 4 filhosMalvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'
Tirullipa é casado com Stefânia LemosQuem é a mulher de Tirullipa? Ele admitiu que a traiu no casamento
César Tralli posa com o pai, CésarCésar Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'
Regina CaséRegina Casé escreve recado para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann: 'Coragem e sorte'
NoneVinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e XanddyFilho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos
Preta Gil e Bela GilBela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil
Mariana RiosMariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'
O médico explicou mais detalhes dos benefícios da técnica de hipnose usada por Carol PeixinhoMédico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade