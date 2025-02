A cantora Lexa e o noivo Ricardo Vianna compartilham relato sobre a morte da filha, Sofia, de três dias, em entrevista que será exibida no Fantástico deste domingo, 23

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, compartilharam um forte depoimento em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, sobre a morte da primogênita, Sofia, de três dias . Na ocasião, a artista deu detalhes sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida ao Dr. Drauzio Varella .

"Eu falei: 'vou até o meu limite, se possível'. E eu realmente beirei a morte tentando salvar minha filha", disse Lexa em trecho divulgado sobre a entrevista. O doutor Drauzio Varella, então, conversa com a cantora sobre os problemas que levaram à morte da bebê.

E Lexa complementou: "As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclampsia", ressaltou.

"É a principal causa de morte materna no Brasil", declarou Drauzio.

A entrevista na íntegra será exibida no Fantástico deste domingo, 23.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Lexa comenta decisão de falar sobre a morte da filha ao Fantástico

Após o Fantástico divulgar um trecho da entrevista do casal, Lexa usou as redes sociais para explicar sua decisão em falar abertamente a respeito do triste ocorrido. De acordo com a cantora, sua intenção é deixar um alerta sobre a gravidade da pré-eclâmpsia.

"Dei essa entrevista na intenção de alertar mulheres. Mesmo doendo em mim, é uma maneira de desabafar e informar o quão grave é a pré-eclâmpsia e a síndrome de Hellp. Os sintomas devem ser levados a sério. Gravidez não é doença, mas é sério. Espero em Deus que essa entrevista ajude muitas mulheres", declarou. Confira!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Leia também: Mãe de Lexa comenta entrevista da filha e do noivo ao Fantástico: "Amor infinito"