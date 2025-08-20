Batizado da filha de Zezé Di Camargo e Graciele: conheça o padrinho de Clara

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda convidaram um grande amigo do casal para ser padrinho de consagração de Clara; saiba quem é

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, batizaram a filha, Clara Camargo, de 7 meses, em uma cerimônia católica, na última segunda-feira, 18. O casal escolheu, com muito carinho, os padrinhos da herdeira: Wanessa Camargo e Emanuel Camargo.

Além da filha e do irmão, Zezé também convidou João Vecker para ser o padrinho de consagração da menina. Que tal conhecer um pouco mais sobre ele e a sua grande ligação com a família Camargo?

João é coreógrafo e camareiro de Zezé Di Camargo e Luciano desde 1998. Ele também atua como professor de dança, cabeleireiro, estilista e mordomo da mansão onde o artista mora com Graciele Lacerda. Além disso, o profissional também é secretário pessoal do cantor e melhor amigo da mãe de Clara.

O padrinho de consagração da caçula da família Camargo acompanhou de perto o início do relacionamento de Zezé e Graciele e a gestação da bebê. "Agora você tem uma pessoa na sua vida, viu?", declarou a influenciadora digital ao convidá-lo para batizar a menina.

João Vecker, que ficou bastante emocionado com o convite do casal, agradeceu o carinho dos patrões: "Eles são extraordinários, duas pessoas fantásticas que merecem todas as alegrias do mundo, porque são pessoas boníssimas. Às vezes a gente só conhece o que vê nas redes sociais, mas vai muito além", disse ele em suas redes sociais.

Wanessa Camargo exibe fotos em família no batizado da irmã

A família Camargo vivenciou um momento bastante especial na última segunda-feira, 18: o batizado da pequena Clara. A bebê, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, chegou ao mundo em dezembro do ano passado.

A cantora Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina, dividiu com o público na noite de terça-feira, 19, novos registros da cerimônia religiosa. Nas imagens compartilhadas pela artista, é possível notar a família reunida no local onde aconteceu o batizado de Clara.

"Ontem foi um dia incrível, daqueles que a gente guarda para sempre na alma. Tive o privilégio de ser madrinha de batismo da minha irmã Clara, um anjo que veio para iluminar ainda mais nossas vidas. Como se isso já não fosse suficiente para encher meu coração de alegria, ainda tive a honra de cantar ‘Bondade de Deus’ ao lado do meu parceiro Jessé Passos, cercada por amigos e familiares queridos", escreveu a cantora na legenda.

Em seguida, Wanessa Camargo deixou uma mensagem carinhosa para a irmã e, agora, afilhada: "Clarinha, minha pequena, você é um presente divino. A Dinda/Mana promete estar sempre ao seu lado, cuidando de você com todo o amor e dedicação. Esse dia ficará eternamente marcado em mim como um lembrete da bondade de Deus em nossas vidas", concluiu a famosa.

