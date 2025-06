Barbara França revela que já mentiu para conseguir papel: 'Me perdoe'

Dona de uma carreira internacional, a atriz Barbara França revela à CARAS Brasil episódio que rendeu o protagonismo do filme De Volta à Bahia

Sucesso em Portugal com a série Vizinhos para Sempre, Barbara França (32) tem um ano cheio de projetos: com data marcada para gravar a segunda temporada da trama, a atriz também espera o lançamento do filme De Volta à Bahia, e revela, durante sua estadia na Ilha de CARAS, um momento inusitado que a fez entrar para a produção.

"Eu faço a protagonista e tem o Werner Schünneman no elenco, Felipe Roque, Juliano Laham, Lucca Picon. É um filme de romance e de surfe. Eu tive que aprender a surfar na marra", conta Barbara França , em entrevista à Revista CARAS. "Eu menti que sabia [surfar]."

A atriz conta que a diretora do longa, Joana Di Carso, entrou em contato explicando que em um mês iria gravar o filme na Bahia e que, para a protagonista, precisava de uma atriz com o seu perfil, mas que soubesse como surfar. "O que eu fiz? Falei que sabia surfar! Eu sabia? Não [risos]."

Após ter aceitado o desafio, ela recorreu a ajuda de uma amiga conhecida das telinhas. "Hoje, posso falar, Joana, me perdoe, mas eu menti, porque nós, atores, não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de trabalho. Eu liguei para a Isabella Santoni, que é surfista também e pedi ajuda. Ela falou que eu era doida, que não dava para aprender a surfar em um mês. Mas eu tive que aprender."

A atriz conta que teve aulas com o surfista Will Santana e, após surfar sozinha pela primeira vez gravando o filme, se apaixonou pelo esporte e pelo estilo de vida que surfe carrega —e afirma que não se arrepende das decisões. "Mas tudo começou como uma mentira de que eu sabia surfar. O ator que nunca mentiu que atire a primeira pedra. Não existe [risos]."

Para além do aprendizado com o surfe, a artista também conta que entende a responsabilidade que um personagem protagonista pode trazer. Apesar disso, ela não esconde a empolgação de ter mergulhado nesse universo e celebra a conquista que estreia neste ano.

Nascida em São Lourenço, no estado de Minas Gerais, Barbara França iniciou a sua carreira na televisão aos 13 anos, no especial de fim de ano da Rede Globo, e se formou no Tablado. Desde então, esteve em projetos da emissora como Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, Verão 90 e Tempo de Amar.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BARBARA FRANÇA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: